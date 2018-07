Podemos se muestra a favor del Concert Music pero en contra de que se celebre en Sancti Petri

Carlos Fernández, del Consejo de Podemos Chiclana, señaló que el Concert Music Festival es "algo positivo, pero hay que ser críticos en cuanto a cómo se está desarrollando, tenemos que decir que era fundamental encontrarle otra ubicación, una menos agresiva para los bienes naturales de nuestra ciudad, como el recinto ferial, por poner una de varias posibilidades".

Según la formación morada "no todo vale por el dinero" y hace especial hincapié en la creación de "2.500 plazas de aparcamiento en un mismo sitio. Estamos en desacuerdo con esto ya que no ha importado la condición de espacio protegido". Además dice que el espacio natural no se podrá regenerar en un 60% debido a que "se ha usado un relleno a base de zahorra y piedras de tamaño medio, un buen compactante de terrenos y caminos". Además, asegura que "el parking se quedará y para ello no ha importado invadir el estero".

Fernández incide también en que "a lo largo de varios días a la semana se prohíbe el libre paso por la casi totalidad de nuestro poblado de Sancti Petri". Para Podemos lo más resaltable es "el total desprecio por el parque periurbano; es una actuación clara de abuso de poder, de una administración antisocial y agresora con su entorno ambiental. El ruido, una de las quejas de los vecinos, también se podría haber evitado".

Por su lado Jorge Guerrero, secretario general de Podemos, explicó que "el Ayuntamiento no está exento de cumplir las normas, pensamos que no ha tomado las medidas necesarias para que el impacto fuera el mínimo". Por todo ello la formación dice que "pedirá todos los informes relativos al evento tras señalar que "la gente debe conocer todos los pormenores de los que están haciendo con su patrimonio y su historia".