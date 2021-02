Podemos Chiclana cambia su voto con respecto a los presupuestos municipales

El portavoz del grupo municipal, Jorge Guerrero, tuvo duras palabras para el equipo de gobierno (PSOE e IU) durante el pleno, “no entramos a valorar los informes técnicos, sino el trasfondo político de los presupuestos. Vamos a hacer un voto en conciencia por la transparencia y el futuro de esta ciudad”.

Podemos señala que presentó 14 enmiendas a los presupuestos municipales las cuales fueron rechazadas todas en bloque, "sin ningún tipo de aclaración o de acuerdo. Se presentaron alegaciones por parte de grupos de la oposición, varias alegaciones, las nuestras en concreto muy sencillas, que modificaban una parte ínfima del presupuesto, 600.000€, con la intención de eliminar dinero de publicidad y propaganda para dedicarlo a Servicios Sociales”

La formación morada denuncia la falta de participación, "algo recurrente", y como ejemplo, ponen a Toniza-Ecologistas en Acción y a la Asociación por un IBI Real, “a los cuales se les trata prácticamente como enemigos, hasta con APDHA tuvo este gobierno una importante salida de tono en medio del confinamiento”.

Podemos indica que entre las cosas "por la que dicen no estar de acuerdo con los presupuestos, ni tener confianza en el equipo de gobierno, se encuentran la falsa promesa del delegado de Hacienda, Joaquín Guerrero Bey, de devolver a los vecinos y vecinas el dinero de la tasa consorcial de 2016. Tampoco aparece la revisión de los valores catastrales, y no hay ninguna aplicación para devolver el dinero indebidamente cobrado en este concepto".

Guerrero dice estar decepcionado, “ni si quiera después de varios días, y antes de la aprobación definitiva de los presupuestos, han sido capaces de llamarnos para tratar algunas de las enmiendas que, de manera tan prepotente, rechazo el señor Bey”.

Según la formación morada, “son muchas cosas las que este gobierno deja en un cajón sin hacer, incumpliendo así todos los acuerdos con los agentes sociales de la localidad como la Mesa por El Agua, la revisión de los valores catastrales, los servicios básicos, La lonja de Sancti Petri, la depuradora de moluscos, la estación de autobuses, el centro de interpretación de la casa del farero, la Salina de Carboneros, el parque periurbano de la laguna de la Rana Verde, la ronda oeste, Polanco y un largo etcétera”. E indican que “si algo se hace en esta ciudad con mucha facilidad son Mercadona, Burguer King y otras grandes empresas, que además tampoco tienen ninguna dificultad de abastecerse de servicios básicos, al contrario que los vecinos y vecinas con los que lindan”.

Además, Jorge Guerrero resalta que durante el Pleno el portavoz de IU, Roberto Palmero, reprochó a Podemos su falta de seriedad por no apoyar los presupuestos y de decidir su posición por “lo que les dicen por la calle”, a lo que Podemos enfatizó que “lo triste es que nos faltéis así el respeto y seáis incapaces de acabar con los circos con animales o con las subvenciones a la tauromaquia, por no hablar de la falta de transparencia y la no convocatoria de los consejos locales, incluido el que gestiona el señor Palmero. Entre otra serie de cuestiones”.

Para Guerrero, los presupuestos solo se puede creer en ellos con mucha fe, “no están escritos en piedra y la tónica de este ayuntamiento es hacer todas las modificaciones de crédito que a ellos les parezcan, por lo tanto, necesitamos hechos para que podamos tener confianza en que se cumplirán”.