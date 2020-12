Podemos Chiclana presentará enmiendas al presupuesto municipal

Elena Coronil defenderá las enmiendas de Podemos Chiclana al presupuesto municipal 2021, la formación morada ha centrado sus propuestas en “una bajada de los gastos superfluos como los de publicidad y propaganda, también una reducción en la partida de retribuciones complementarias de órganos de gobierno y de la administración general, entre otras, por una valor de 606.246,33€, aumentando el gasto en partidas como en EMSISA para la promoción y gestión de viviendas de protección pública, en servicios sociales, en fomento del empleo y en administración general de educación”, con la intención de “disminuir el gasto político o que no tiene efecto directo en la ciudadanía invirtiéndolo directamente en las necesidades que a día de hoy tiene nuestra gente, en concreto recursos destinados a los menores y a las familias que peor lo están pasando”.

Desde Podemos también presentan modificaciones como la relacionada con las tasas de ocupación de terrazas, proponiendo una reducción de 60% “teniendo en cuenta la situación económica de nuestro Ayuntamiento hemos propuesto igualmente un aumento del 50% en la tasa de ocupación de la vía pública de los cajeros, intentando de esta manera que no se sufra desde el punto de vista de la recaudación, haciendo que los que más sufren las crisis como es el sector de la hostelería sufra un menor impacto y que se contrapese con aquellos que más tienen y que más ayudas reciben, las entidades bancarias, entendemos que son cuestiones necesarias y obligatorias en un momento como el actual”.

Coronil pone de relieve que se presenta una enmienda para eliminar la subvención de la escuela de tauromaquia, de unos 5000€, “siempre hemos defendido dejar de promocionar el negocio del maltrato animal, entendemos que haya museo taurino porque forma parte de nuestra historia, pero eso no quiere decir que tengamos que fomentar la permanencia de esta práctica en el futuro y menos con dinero público”. Detallan que “habrá que buscar una alternativa también a la inversión en el museo de tauromaquia de 73.712€, aunque contemplemos la realidad de que es nuestra historia, también pensamos que debería estar recogido en el Museo Municipal, reduciendo gastos y la gestión privada del mismo. Es una cuestión que negociaremos con el Gobierno Municipal, pero cuyo primer paso está en el fin de la subvención de la escuela para reinvertirlo en gasto social”.

Por otro lado, Jorge Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal, defenderá una moción sobre la estabilización laboral de las interinas e interinos, de cara a las convocatorias de empleo público del Ayuntamiento de Chiclana. Guerrero explica que “en nuestro Ayuntamiento hay mucha gente trabajando en situación de interinidad o temporalidad desde hace cinco o diez años, a veces más, esas personas ven ahora como sus puestos de trabajo salen a oposición pública. Desde el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se ha dictaminado que las personas que llevan trabajando para lo público desde hace tanto tiempo están en una situación irregular ya que una relación laboral temporal no puede prolongarse tanto”. Guerrero hace saber que “después de reunirnos con los sindicatos de las plantillas públicas hemos visto que se ha hecho la convocatoria de empleo sin contar con el acuerdo de la trabajadoras y trabajadores, nos comunican que se va a hacer por oposición simple. La sentencia europea indica que esas personas deben ser retribuidas, si pierden su puesto, como un despido improcedente y que en el caso de hacer convocatorias para ocupar esas plazas se haga con la fórmula de concurso-oposición, donde se contará la nota de las pruebas como valor central, pero que cuenta con un baremo donde puntuará la experiencia en la administración y en la ocupación específica para la que se hace la convocatoria de empleo. De esta manera se actuará con justicia, teniendo en cuenta que estos trabajadores y trabajadoras públicos han actuado con total transparencia y han trabajado lealmente durante muchos años y se merecen que se respeten sus derechos laborales”

De la misma manera, Guerrero explica que se realiza un gasto importante en formación de esas personas cuando ocupan la plaza y que “tienen una experiencia inestimable que hay que valorar como un extra, un beneficio de lo público al poder disfrutar de su trabajo sin tener que esperar proceso de adaptación ni formación”. Podemos Chiclana recuerda que “todo el mundo comprende que cuando trabajas en la calle y encadenas varios contratos temporales a partir de los dos años la Ley te reconoce una relación laboral estable, no puntual ni extraordinaria, con la empresa que te contrata, teniendo que recibir el contrato fijo o una indemnización por despido propia del tiempo trabajado, pero en lo público no ganas el derecho de ser fijo ya que es obligatorio pasar un proceso selectivo vía oposición, salvo excepciones. Para poder tener un trato justo y actuar conforme a la Ley esas personas que llevan años trabajando deben presentarse a oposición y que les reconozcan para lograr la plaza el tiempo trabajado”. Para ello Guerrero pone de ejemplo que todos los ministerios de Estado están convocando concursos-oposición para “no caer en una clara injusticia”, al igual que en última instancia el Ayuntamiento de Cádiz que está actuando de la misma manera, “así que esperamos que el Ayuntamiento de Chiclana entre en razón, llegue a un acuerdo con los sindicatos, sobre todo cuando en el mandato anterior ya se llego al mismo, aunque a día de hoy no se ha respetado”.

Por último, Guerrero anuncia que “no vamos a votar en contra del Presupuesto Municipal, no es lo que necesita la ciudad en este momento de crisis, pero tampoco a favor ya que tenemos nuestra propuestas que creemos que serían aún mejor para ayudar a nuestra ciudad a prosperar en las dificultades que estamos enfrentando, pero no vamos a actuar de manera irracional, debemos proteger a las personas de Chiclana y hacer posible un presupuesto lo más consensuado que seamos capaces, porque lo que nos preocupa a día de hoy, con esta pandemia, es la estabilidad y hacer desde lo público el mejor esfuerzo para que no se pase necesidad”.