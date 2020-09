Jorge Guerrero, portavoz y edil de la formación morada expresa su preocupación en cuanto a que “es ya una normalidad ver las colas interminables en los centros de salud y otros servicios públicos. La ciudadanía está harta, se siente abandonada, solo recibe comparecencias de políticos prometiendo soluciones que nunca llegan y echándole la culpa al de al lado o al de arriba, para desviar la atención y seguir haciendo y deshaciendo a su antojo”.

Según Guerrero “los centros están desbordados por la situación, ya que es complicado seguir todos los protocolos de seguridad. Siguen sin instrucciones precisas y sin los medios necesarios para ejecutarlos. Hay pacientes que entran en desesperación y, como es lógico, muestran su descontento con el eslabón más cercano, el médico o el funcionario, que tiene más frustración y a veces más miedo que el propio usuario”.

El edíl asegura que “es necesario ir a la raíz del problema. Hay que reclamar a quienes son responsables de este asunto y que no están haciendo su trabajo, como el gobierno de la Junta, y si no escucha hay que recurrir al gobierno de central, exigiéndole que aporte los recursos necesarios para que la Junta ejecute su cometido u obligarla a que lo haga”.

Guerrero hace hincapié en que “Andalucía ya ha recibido 598 millones de euros para sanidad. Con ese presupuesto podrían haber contratado a 18.000 sanitarios, lo que ayudaría notablemente la atención en los centros de salud y hospitales”. No hay datos oficiales de a dónde han ido a parar esas partidas presupuestarias, pero lo que sí está claro es que no parece que hayan ido a parar a nuestros centros de salud. Tenemos que oponernos firmemente a que ese dinero vaya a la sanidad privada, los servicios públicos son los únicos que garantizan el acceso a todas las personas”.

En otro orden de cosas Guerrero afirma que “la Junta está haciendo dejación de funciones y eximiendo responsabilidades, dejándolas recaer directamente en el personal sanitario, que sufre continuamente la tensión de los usuarios en forma de insultos y situaciones violentas”.

Guerrero hace un llamamiento a la ciudadanía: “tenemos que unirnos a nuestros profesionales públicos para reclamar todos los medios necesarios al gobierno responsable y competente. Los trabajadores públicos sufren las mismas consecuencias por la dejadez de la Administración, al igual que la ciudadanía, ya que son trabajadoras y trabajadores, pero también son padres, madres, abuelos y abuelas. La solución no está en cargar contra ellos sino contra quien tiene los medios y la responsabilidad. La Junta tiene las competencias, los medios y la responsabilidad moral y legal de hacer que los recursos lleguen a donde se les necesite en tiempo y en forma”.

Añade que no hay que olvidarse de la importancia de la atención primaria ya que es la puerta de acceso a la sanidad pública, así como la primera barrera de contención y control del virus “y tal y como podemos ver la situación está siendo tan delicada que ese dique se está manteniendo gracias a sudor y lágrimas de todas las personas currantes que hacen posible que la maquinaria siga funcionando, limpia y lo más eficazmente posible en la situación de abandono en la que se encuentran; que haya una lista de espera para atención telefónica de 10 ó 15 días no es culpa en absoluto de los profesionales, que un profesional de la medicina tenga que atender a 5 pacientes en unos 6 o 7 minutos no es culpa de esas personas, es culpa de quien usa nuestro dinero, el dinero público como si de un cortijo se tratase, esta es una realidad que se repite en cada rincón de Andalucía”.

Para finalizar señala que “los problemas que tenemos ahora vienen de años de recortes, recortes de la Junta del PSOE de Susana Díaz y del PP de Moreno Bonilla, llevamos años recibiendo llamadas para derivarnos a tratamientos o intervenciones en centros privados, esto es más caro que realizarlo desde la pública, estos gobiernos han estado haciendo negocio, vaciando de recursos lo de todos y desviándolos a las manos privadas que no reciben ningún tipo de control público, tenemos que negarnos a estas derivaciones, exigiendo que los medios y los recursos se inviertan en lo que es nuestro patrimonio, que nunca nos va a fallar y que siempre nos ha servido de manera orgullosa. No debemos olvidar que los responsables son los que toman las decisiones políticas desde una perspectiva de negocio y no de servicio público, que no lo olviden: la sanidad pública no se vende se defiende; y ahora, más que nunca hay que defenderla”.