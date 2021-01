Podemos Chiclana exige más ambulancias y sanitarios

Podemos Chiclana señala que el pasado viernes en una de las calles de Chiclana tuvo lugar un accidente donde una persona de avanzada edad cayó al suelo con el resultado de una brecha en la cabeza. Añade que que varios vecinos acudieron al auxilio, así como la Policía Local, pero sin la presencia de una ambulancia. El suceso tuvo lugar en la Calle Arroyuelo en las cercanías de un centro privado cercano, donde “lo que se proporcionaron fueron unas gasas”.

Según el portavoz de la formación morada, Jorge Guerrero, “la persona accidentada, además de su avanzada edad, informó de que tomaba un medicamento para el corazón que actuaba como anticoagulante, haciendo la situación aún más peligrosa y aumentando la preocupación de todas las personas presentes”. De este modo “la espera se prolongó por más de 50 minutos en esa situación, hasta que finalmente llegó la ambulancia que tuvo que evacuarlo al hospital más cercano debido al peligro de la herida y al riesgo que corría nuestro vecino”, resaltando que “esto no acabo de peor manera gracias a la rápida actuación de los vecinos y vecinas de Chiclana y de la Policía Local que estuvo presente y colaborativa en todo momento”.

Guerrero denuncia que “el problema no es de los sanitarios, llegaron y atendieron rápida y eficazmente al paciente, nunca mejor dicho. El problema lo encontramos en una denuncia histórica de esta ciudad: no se puede permitir que hayan dos ambulancias para una población de más de 80.000 habitantes. Es una barbaridad ya en situaciones normales, pero es que en plena pandemia de Covid las ambulancias deben ser desinfectadas entre paciente y paciente durante una duración media de 45 minutos, tal y como nos informaron los distintos profesionales presentes”.

Incide en que “sin lugar a dudas no se podía hacer más porque no habían más medios, literalmente estás tirado en la calle y no tenemos los recursos suficientes para hacer nada, es una tremenda injusticia, es inadmisible y todas las personas que vivimos aquí deberíamos montar en cólera, se pone en peligro la vida de la gente sin que haya ninguna necesidad, es una obligación de la Junta, ya desde el Gobierno del PSOE, pero ahora aún más, dotar a nuestra ciudad de una o dos ambulancias más, no hay discusión ni negociación posible, la queremos ya”.

Para el portavoz de la formación morada la Junta debería poner soluciones, “se ocupa de decir que todo es por culpa del Gobierno central cuando esto es un problema ya histórico. Juanma Moreno, debería venir a reunirse con el alcalde y poner medios en vez de venir a inaugurar la sede del Partido Popular y poner banderas bien visibles, el patriotismo se demuestra solucionando los problemas de tu tierra, lo que hace mucha gente hoy en día se llama patrioterismo”. Igualmente critica la respuesta del PSOE al día siguiente “Román debería de estar exigiendo más personal médico y más medios en vez de traerse a la presidenta de Diputación para demostrar que ellos también traen a sus representantes superiores, a esto se le llama postureo político, vienen unos detrás de otros pero ninguno aporta soluciones”. Un ejemplo de esto, según Guerrero, es la situación que se ha vivido con el Centro de Salud de los Gallos “donde al final solo importaba quién ponía el dinero, que lo pusieran ya, inaugurarlo para llevarse los méritos y usarlo como arma arrojadiza de unos a otros. Lo que deberían de hacer es preocuparse de que no se repartan los profesionales sanitarios de los centros ya existentes y se asegure que tenemos profesionales públicos para que tenga sentido tener dos centros, o tres como solicita ahora el PSOE, un edificio sin la dotación suficiente de profesionales solo tiene como objetivo el rédito político vacío y de paso mover dinero público a manos privadas, exigimos soluciones reales”.

Guerrero expresa su preocupación con la situación actual y la falta de soluciones por parte de la Junta “sobre todo porque es quien tiene recursos y puede dotar a los municipios de medios para sostener esta situación. Vivimos una época en la que hay que dejar de lado el politiqueo y hacer política de verdad, nos jugamos el futuro y la vida de nuestra gente. Basta ya de actos vacíos. Necesitamos una clase política consciente de lo que está pasando y que deje atrás las maneras populistas y electoralistas a las que están acostumbrados. Vivimos tiempos nuevos y hay que estar a la altura”, finaliza Guerrero.