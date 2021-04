Podemos Chiclana exige al Ayuntamiento transparencia en el caso de los ascensores

Carlos Fernández, secretario de organización de Podemos, señala que el PSOE durante la precampaña para las últimas elecciones municipales “visitó barrios de Chiclana haciendo gala de la gestión que estaban realizando para llevar a buen puerto la subvención que procedía de la Junta de Andalucía”. En este sentido, manifestó que “lo que hicieron es lo propio de muchos políticos con moral cuestionable; se acercaron a estos barrios, señalando un problema claro de accesibilidad, el cual ellos le iban a dar solución con unas subvenciones de la Junta”.

Fernández señaló que lo primero que se hizo fue firmar un convenio entre la Junta y el Consistorio, el cual comprometía al Ayuntamiento a una serie de cuestiones entre las cuales estaba el asesoramiento a las comunidades de propietarios. La subvención no era para mejorar la accesibilidad, era para la rehabilitación de los edificios pero que, alegar problemas de accesibilidad daba más puntos ante el comité de evaluación que resolvería las solicitudes". Según Fernández, "aquí es donde estuvo y está el problema de todo esto, el Ayuntamiento no intervino ante los vecinos para que presentaran la documentación estrictamente necesariay que la subvención fuese concedida por motivos de accesibilidad”.Fernández continua diciendo que “lo más triste de todo esto es ver cómo, el ya desmantelado bipartidismo, sigue enrocado con los mismos vicios del pasado, anteponiendo sus intereses partidistas al interés general. Hemos podido ver una ristra de declaraciones públicas donde solo saben echarse las culpas los unos a los otros, mientras, vecinos y vecinas viven encerrados en sus casas porque no pueden bajar varias plantas deescaleras al no tener ascensores”.

Incide en que “la desidia y la dejación demostrada por esta administración local es lamentable, ni si quiera les hicieron llegar la resolución del comité de evaluación a los afectados, tampoco les informaron que tenían derecho a registrar alegaciones a la resolución, simplemente se dignaron a emitir una vergonzosa nota de prensa donde se congratulaban de que se había concedido a 13 bloques. Omitían intencionadamente que245 familias se iban a quedar sin la subvención gracias a su asesoramiento. Dos barrios completos (Fermesa y Recreo San Pedro) y parte del tercero delimitado por la ARI (Caja de Ahorros) no podrán acceder a la subvención. Nosotras seguimos reuniéndonos con los vecinos y vecinas y están desolados, están hastiados de los embustes y falsas promesas del Ayuntamiento y la Junta”.

Podemos exige al Ayuntamiento "estar a la altura para enmendar este desafortunado episodio. Queremos que nuestros vecinos y vecinas recuperen la ilusión y la credibilidad en las instituciones que tan mal ejemplo están dando. Hay que depurar responsabilidades y por eso las comunidades de propietarios han comenzado acciones legales. Creemos que las soluciones que se le prometieron en anteriores plenos eran una huida hacia delante, es necesario que se actúe ya con la máxima transparencia y lealtad”, finalizo Fernández.