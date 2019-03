La Plataforma Por un Trabajo Digno inicia conversaciones con agrupaciones políticas

La Asociación Plataforma por un Trabajo Digno ha comenzado con una serie de reuniones con todos los partidos políticos de la localidad que tienen la intención de presentarse a las próximas elecciones municipales. Según señala, el objetivo prioritario para esta entidad “es el empleo digno, por lo tanto, deseamos mantener estas reuniones con los grupos políticos, para hacerlos participes de un compromiso con la ciudadanía, con una política activa de empleo y de ayudas. No vamos a admitir más palabras de propaganda electoral ni más propuestas de estudios, solicitaremos que se pongan en marcha distintas propuestas que venimos solicitando desde hace años”.

En un primer encuentro, la asociación ha contado con la presencia del candidato a la Alcaldía por el Grupo Político Ganemos, Adrián Sánchez Barea, “al cual, le hemos trasmitido el deseo que se tengan en cuenta nuestras propuestas para su programa electoral y así, comunicarle que no vamos a consentir que no haya propuestas de empleo, de no conseguirse una implicación política para estos fines, solicitaremos a los demás colectivos asociativos, mediante reuniones, que se impliquen con esta Asociación Plataforma por un Trabajo Digno, a solicitarlo mediante distintas convocatorias para conseguirlo”.

Entre otra reivindicaciones, dicha plataforma insiste en la necesidad de “la composición de una mesa por el empleo, en donde se encuentren representaciones de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y colectivos asociativos”, añadiendo que “nuestra propuesta para esta mesa es que se gestione todo lo relacionado con el empleo y de cara a una gestión de los fondos destinado para tal fin, con transparencia y claridad”.