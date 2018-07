El Plan General ya está aprobado al cien por cien, salvo la Ronda Oeste

"Una vez se aprueba este expediente, podemos afirmar que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está aprobado definitivamente al cien por cien, a excepción de la Ronda Oeste, debido al informe en contra que recibimos por parte de Costas, pero seguiremos insistiendo en este asunto", aseguraba ayer el alcalde, José María Román, tras el visto bueno de la Corporación municipal de la propuesta relativa al segundo documento de levantamiento parcial de la suspensión de las terminaciones del documento urbanístico de la ciudad.

Este último trámite del PGOU que se abordó ayer en el pleno ordinario de julio dispuso de los votos favorables de los concejales de los grupos municipales de PSOE, PP y Ganemos, así como de los ediles no adscritos Nicolás Aragón y Stefan Schauer, mientras que los representantes de IU y PCSSP se han abstenido.

Las fiestas locales para el próximo año serán el 13 de junio y el 9 de septiembre

La delegada de Urbanismo, Ana González (PSOE), fue la encargada de defender este punto en el que destaca, entre otros asuntos, el informe favorable de Costas para la ampliación de las depuradoras. No obstante, la aprobación del levantamientos de dichas suspensiones sirvió de campo de batalla entre los socialistas y los populares. Así, la responsable de Urbanismo acusó al PP de no haber hecho nada durante sus cuatro años de Gobierno en el Ayuntamiento para aprobar el texto urbanístico, mientras que Andrés Núñez, portavoz de la formación popular, le recriminó que tanto ella como el alcalde prometieron "quitar el 90% de las zonas inundables, algo que no ha ocurrido".

Además, el representante de Izquierda Unidad, Roberto Palmero, culpó tanto al PSOE como al PP de los múltiples retrasos durante largos años para que la ciudad contará de una vez por todas con un PGOU. Asimismo, alertó de que el documento está recurrido en los tribunales y "podría ser anulado".

Por otro lado, con el voto unánime de todos los concejales de la Corporación Municipal, también ha salido adelante la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al Instituto de Enseñanza Secundaria Poeta García Gutiérrez con motivo del 50 aniversario de su constitución.

En este sentido, destacar que la juez instructora del expediente es la concejala de IU, Ana Rodríguez, quien ha explicado los motivos por los que debe concederse esta Medalla de Plata de la Ciudad al centro educativo de Chiclana, entre ellos, que "supuso un antes y un después en la historia de Chiclana. Hablamos que cuando se creó el instituto, Chiclana era un pueblo rural en el que no había más salida que seguir la senda de los padres".

Del mismo modo, Ana Rodríguez aprovechó la ocasión para agradecer a la Corporación municipal que fuera ella la juez instructora del reseñado expediente para distinguir al instituto chiclanero. "Muchas gracias, para mí es un honor", recalcó la edil de Izquierda Unida.

En otro orden de cosas, en el transcurso del pleno también se han aprobado otras propuestas como el expediente relativo al inicio del expediente de licitación del servicio público de retirada de vehículos mediante grúa y su custodia, por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. En este sentido, indicar que el presupuesto base de licitación asciende a 455.709,57 euros. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno municipal y la abstención de los concejales de la oposición.

Y, por otro lado, también se ha aprobado la propuesta sobre el expediente relativo a la determinación de las fiestas locales para 2019, con los votos favorables del Gobierno municipal y la abstención del resto de la Corporación. En este sentido, resaltar que los días festivos para el próximo año serán el 13 de junio, Día de San Antonio, y el 9 de septiembre, debido a que el 8 de septiembre, Día de la Virgen de Los Remedios, es domingo.

Además, la propuesta de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) defendida por el concejal Daniel Martín, referente al apoyo de la Corporación municipal al colectivo de personas afectadas por iDental, contó con el respaldo de toda la Corporación municipal salvo la abstención del concejal no adscrito Stefan Schauer.

Sin embargo, otra propuesta del mismo concejal en cuanto al apoyo a los trabajadores del Consorcio de Bomberos no salió adelante, puesto que PSOE votó en contra frente a la minoría de votos favorables de PCSSP, IU y Ganemos, más la abstención del resto de los grupos.