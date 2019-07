La Peña Carnavalesca Perico Alcántara presentó este martes en el Ayuntamiento la primera edición de la Noche de Chirigotas Ilegales que tendrá lugar en el centro de la localidad el próximo 9 de agosto coincidiendo con la segunda Noche en Blanco del verano tras la celebrada el pasado 12 de julio. La cita llega como uno de los platos fuertes de esta asociación que celebra sus 40 años de existencia.

En el acto de presentación del cartel estuvo presente el alcalde José María Román, que manifestó que el evento será una “gran oportunidad de verano para reírnos y ayudar, de paso a los comercios y a la hostelería en una jornada muy especial”. Del mismo modo, y antes de ceder la palabra al representante de la Peña Perico Alcántara, explicó que “es la primera experiencia, pero estoy seguro de que puede funcionar y las noches de chirigotas ilegales se pueden consolidar para años venideros”.

El representante de la peña, Manuel Rodríguez, afirmó que “veníamos considerando la posibilidad de organizar un evento de este tipo y este año hemos visto la ocasión propicia para ello”. Asimismo, no dudó en admitir que “falta gente muy buena que no podrá participar por motivos laborales o de otra índole, pero podemos decir que hemos formado un gran cartel”.

Las actuaciones serán en calles transversales a La Vega para “evitar el ruido de los comercios”

De este modo, hasta cinco grupos se darán cita por las calles del centro, con agrupaciones punteras y representación local. Así, actuará la chirigota del ‘Sendero bochornoso’ (conocido como ‘Los del perchero’), que “a pesar de haberse reducido en número siguen teniendo encanto y gracia”, según Rodríguez. Otra de las chirigotas será la de 'Los críticos', un grupo “añejo” que según el representante de la peña hará las delicias del público con el tema de las estrellas Michelín en los restaurantes. No faltarán a la cita ‘Las listas del SAS’, cinco enfermeras dispuestas a hacer reír al espectador ni tampoco la chirigota de ‘Los peces abisales’, agrupación consolidada y conocida como ‘Los del ukelele’.

La representación local correrá a cargo de ‘Los bellos de punta’, que cuenta con “un amplio repertorio de chirigotas y también comparsas que encantará al público”, tal y como indica Manuel Rodríguez. “Sé de lo que hablo porque los vi actuar en el paseo marítimo y me gustaron mucho”, expresó.

Según Rodríguez, las agrupaciones comenzarán su recorrido a las 21:30 horas con un pasacalles por la calle Arroyuelo y, acto seguido, se repartirán por diferentes puntos del centro previamente asignados. No obstante, “la idea es no ampliar mucho el abanico de las calles para que no se diluya el ambiente, por lo que nuestra idea es que la primera zona sea en la Biblioteca Municipal y el recorrido se cierre en la plaza del Ayuntamiento”, reconoció Rodríguez.

En este sentido también quiso matizar que las ubicaciones “no estarán situadas en la calle La Vega para evitar el ruido de las compras y los comercios y sí en la calle Nueva o en Corredera Baja, por ejemplo”. El objetivo de esta noche de ilegales para la Peña Perico Alcántara es que "se vea el tipo de carnaval que predomina en Cádiz más allá del Falla: más directo y con una crítica que a veces sube de tono”. Para ello, pide la colaboración del público. “Solo pedimos que, para que todos disfrutemos, la gente se pegue y quiera escuchar”, concluyó.