Patro Buitrago y Rafael Rodríguez, homenajeados por los mayores

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Tercera Edad, Mª Ángeles Martínez Rico, participaron en el acto de homenaje que la asociación de mayores Huerta del Rosario ha llevado a sus socios Patro Buitrago Caminero y Rafael Rodríguez Alcántara, coincidiendo con la conmemoración del Día del Mayor en el presente mes de octubre. Un reconocimiento por la implicación de estas personas en el desarrollo de actividades en la asociación.

“Es muy bonito que todas estas personas sean protagonistas de actividades como las obras de teatro que hoy han representado y, sobre todo, es muy bonito ver este local siempre lleno, gracias al magnífico trabajo que se lleva a cabo”, expresó el alcalde, quien destacó “el trabajo y el sacrificio de todas estas personas a lo largo de sus vidas, entre ellas, los homenajeados en el día de hoy”.

Por su parte, Mª Ángeles Martínez Rico resaltó que “esta asociación de Huerta del Rosario se llena sola, porque la gente participa en todas las actividades”. “Así, todo lo que organizamos desde Tercera Edad es productivo y satisfactorio, porque hoy se homenajea a estas dos personas, pero debemos de decir que cada uno de estos mayores pueden sentirse totalmente homenajeados, ya que todos aportan su granito de arena”, manifestó.

Finalmente, Manuel Espada agradeció a los homenajeados “porque a cada actividad que organizamos estáis ahí colaborando en todo lo que sea necesario”. “No es un reconocimiento por trabajar más o menos, porque todos los que están aquí se merecen este tipo de homenaje”, expresó el presidente de la asociación de mayores Huerta del Rosario.

Por otro lado, tras el reconocimiento a estos dos socios, José María Román, en representación de la ciudad de Chiclana, rindió homenaje al presidente de la asociación de mayores Huerta del Rosario, Manuel Espada, con la entrega de una placa conmemorativa. En este sentido, el alcalde indicó que “hoy también toca agradecer a aquellas personas que trabajan para que todas estas actividades salgan bien”. “Por eso, hoy quiero acordarme de un chiclanero que lleva muchos años en este tema, nunca pide nada, siempre está muy entregado y capaz de provocar muchas sonrisas y de generar muchas complicidades a la hora de que las cosas funcionen”, expresó.

En este sentido, Manuel Espada quiso compartir este reconocimiento con su mujer e indicó que “me encuentro en un momento bajo de moral, pero esto me hace levantar el ánimo”. “Tengo ya 78 años y quisiera levantarme algún día más tarde, pero al final me vengo temprano a la asociación, porque si me implico, me implico”, comentó.