“El PSOE es la primera fuerza política en Chiclana y el partido que le da estabilidad a Chiclana y a la ciudadanía”, así ha resumido el año 2019 la secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, que ha comparecido ante los medios junto a los miembros de la ejecutiva, Mª Ángeles Martínez Rico y José Luis Ruiz Piñero. De esta forma, ha recordado que “en las cuatro elecciones generadas en 2019 el PSOE ha ganado en la localidad, recuperando así el liderazgo en las elecciones generales de abril, con 2.300 votos más que Ciudadanos; en las municipales, con 6.500 votos más que el Partido Popular; en las europeas, con 5.250 votos más que el PP, y en las generales de noviembre, imponiéndose el PSOE a Vox, que fue la segunda fuerza. Así pues, el 2019 ha sido muy favorable para la agrupación de Chiclana, porque hemos ganado en las cuatro convocatorias”.

Además, ha incidido en que estos resultados “son gracias al trabajo de la militancia y de los chiclaneros y chiclaneras, lo que supone una estabilidad en la agrupación y en la ciudad. Somos la única agrupación capaz de reunir en una asamblea a más de cien personas en Chiclana, al igual que sucede con las convocatorias a los comicios, siendo capaces de reunir a más de cien interventores en estos encuentros electorales”.

Verdier reitera que se trata de una estabilidad del PSOE en Chiclana “marcada frente a la inestabilidad del Partido Popular, que ha perdido a cuatro de sus concejales en menos de seis meses desde las últimas elecciones municipales”, resaltando que a ellos hay que sumar “dos más en el anterior periodo corporativo”. “De la lista inicial de 2015 perdieron dos concejales y de 2019, cuatro han dejado su cargo. Esperemos que esto pare aquí, porque es un hecho no favorece a la actividad política del municipio. Si hay un desarraigo de la política porque la gente no se fía, con este tipo de hechos se pierde más credibilidad y estabilidad y no es bueno para nadie”.

Además, la secretaria general del PSOE-Chiclana ha destacado que la inestabilidad del PP la paga “atacando a Chiclana desde la Junta de Andalucía, donde PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, gobiernan o, mejor dicho, desgobiernan, y castigan a Chiclana, intentando así tapar sus debilidades”. De esta forma, Verdier ha recordado que “el PP quiere que perdamos la inversión de cinco millones de euros de la ITI de Sancti Petri. Un proyecto ya resuelto, con un convenio firmado con la propia Junta, y del que no tenemos resolución por escrito de su pérdida, sólo unas declaraciones de la señora Ana Mestre. No hay documentación que vaya en contra de dicho convenio. Pero hay algo peor y es que nosotros nos comprometimos a hacer un proyecto de Sancti Petri, un Plan Especial que ya cumplió con todos los requerimiento y exigencias que se nos han impuesto desde el Gobierno central y desde la Junta de Andalucía, hemos cedido y hemos cumplido con nuestro compromiso de aprobar el Plan Especial de Sancti Petri antes del 31 de diciembre de 2019, algo que sucedió el 27 de diciembre en Junta de Gobierno Local, cumpliendo, tal y como dijimos. Es por ello que no hay excusa para que la Junta retire esta ayuda tan importante para Chiclana, para el desarrollo del poblado y para la cultura, el deporte y el ocio que se desarrollan en la zona y para que Chiclana siga siendo referente en la Bahía y en España. No pueden acabar con este proyecto de Sancti Petri, siendo un castigo a los chiclaneros y chiclaneras, que demuestra una deslealtad institucional del Partido Popular hacia Chiclana y su ciudadanía”.

Cándida Verdier ha reseñado también que esto se suma a “la pérdida del proyecto Ciudad Amable para la carretera del Molino Viejo. Un proyecto muy importante, que potencia el municipio, cosiendo la playa y el centro, unificando la ciudad y que tenía el visto bueno de todos los técnicos de la Junta de Andalucía. Una vez que cambia el gobierno en la Junta de Andalucía, casualmente, cambia el criterio de los técnicos y resuelven no conceder el este proyecto a Chiclana. Si esto no es castigar a la ciudad, no sé qué puede ser”.

Asimismo, ha asegurado que ha ocurrido lo mismo que con los presupuesto generales de la Junta para este 2020, con el centro de salud de Los Gallos. “El compromiso hablado y gestionado con la propia Junta de Andalucía era que ésta tenía que prever en sus presupuestos al adquisición del centro y compensar la deuda con el Ayuntamiento. Nada de esto va a ocurrir porque en estos presupuestos de 2020, la Junta no ha previsto ni un solo euro para dicha adquisición, siendo éste otro incumplimiento, otra deslealtad y otro castigo del Partido Popular a Chiclana y su ciudadanía”, ha afirmado Verdier.

Así, ha señalado que “no queremos pensar que podamos perder asuntos que nos quedan pendiente, como los proyectos de barriadas vulnerables, viviendas, proyectos sociales, la ITI industrial para el desarrollo de la entrada de Pelagatos o la remodelación de la Cañada de los Barrancos, aspectos muy importantes para el municipio, que están pendientes de la Junta para la concesión de las ayudas necesarias y esperemos que no sea otro castigo del PP a Chiclana desde la Junta. Esto no ocurría con el PSOE en el gobierno regional, porque siempre supo responder a los compromisos, no como sucede en estos momentos”.