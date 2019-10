La secretaria general del PSOE-Chiclana y candidata al Senado por Cádiz, Cándida Verdier, ha expresado, en relación con las próximas elecciones generales del 10 de noviembre la voluntad del PSOE para que el país “siga avanzando". "Tenemos nuevos desafíos y entre ellos se encuentran el empleo digno y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tenemos un documento de 35 medidas y 35 compromisos sociales con el que nos vamos a presentar a las elecciones del 10 de noviembre y por ello solicitamos el apoyo de la ciudadanía, porque España no puede esperar ni un minuto más y porque este Gobierno está comprometido con el empleo y con las pensiones”.

Con respecto a la protección de las pensiones, Verdier ha señalado que se basa en tres vectores fundamentales, que son “el blindaje constitucional, porque los pensionistas no pueden estar pendientes de que sus pensiones sean o no sostenibles y suficientes; actualizar las pensiones con el IPC real, ya lo hemos demostrado y en el 2019 se han aumentado, garantizado las pensiones mínimas y no contributivas, habiéndose anunciado también por el propio Pedro Sánchez, el aumento de las pensiones en 2020 con ese IPC real; así como unas pensiones enmarcadas en el diálogo social, en el marco del Pacto de Toledo.En cuanto al empleo digno, la candidata al Senado ha explicado entre otras medidas que “estamos subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI). Se ha subido un 22% en 2019 y la intención es ir realizando un aumento progresivo de tal manera que, al final de esta legislatura alcance el 60% del salario medio”.