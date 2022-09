El PSOE acusa al PP de "instalarse en la mentira"

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, hizo un balance de la gestión política y de los meses que quedan por delante hasta final de año, mostrando la satisfacción por la gestión realizada y destacando que “vamos a entrar en un otoño complicado y con dificultades, provocadas por una crisis energética mundial, con un incremento de los precios y de los tipos de interés. En estos momentos difíciles es cuando la clase política debe responder a la ciudadanía y así vemos para qué sirve a cada uno”.

En este sentido reseñó que “el Partido Popular sirve a los privilegiados y no es capaz de responder a las necesidades de la gente normal que son quienes tienen los problemas y no está a la altura de lo que necesita la ciudadanía. El PSOE sirve a los más vulnerables y a la clase media y trabajadora. Y es que, mientras el Gobierno de España hace un esfuerzo importante para trabajar en medidas pensando en la gente y en mejorar la vida de la gente, el PP dice no a la subida del salario mínimo interprofesional, a la subida de las pensiones, al ingreso mínimo vital, a la reforma laboral, al ahorro energético, a las becas, a la ayuda al transporte público y a la gasolina, a la muerte digna, a la ley del solo si es si, a la ley de la ciencia y a la ley del bienestar animal”.

Además, Cándida Verdier recordó que “el PP dice no a la sanidad pública, universal y gratuita, con recortes, con protestas de los sanitarios, con menos personal y con listas de espera. Mientras el gobierno de España está ocupado y preocupado por la gente, el PP no hace lo mismo cuando gobierna, por ejemplo Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, que dice no a la sanidad, a las ayudas al transporte, a las ayudas al pago de la luz, al bono alquiler joven, a los colegios, etc, siendo los ayuntamientos los que tienen que paliar las deficiencias y las carencias que tienen los municipios por la falta de inversión pública de la Junta de Andalucía.

“Ejemplo de lo que decimos lo tenemos en Chiclana. Estamos pendiente de que la Junta de Andalucía conteste a asuntos tan importantes para la gente como la compra del centro de salud de Los Gallos, la ejecución del nuevo centro de salud de La Cucarela, la mejora en la carretera de los Barrancos o un plan de empleo con el cien por cien de los costes”, reclamó la secretaria general, haciendo hincapié en que “lo único que hace el PP en Chiclana es estar instalados en la mentira, y hacer de ésta su argumentario político. Lo vemos cuando pide que se bajen los impuestos cuando están en la oposición y como los suben cuando gobiernan, hasta 80 veces subió los impuestos Rajoy”.

“En Chiclana, afortunadamente, tenemos un Gobierno municipal que cumple y prueba de ello es el magnífico verano que estamos pasando este año. Podríamos llegar a decir que ha sido el verano en el que hemos superado la pandemia”, destacó Cándida Verdier, señalando que “tenemos datos como el de los hoteles y apartahoteles, desde los de cinco estrellas hasta los hospedajes y camping que han incrementado las pernoctaciones en julio y agosto entre un 80 y un 93 por ciento, entre un cinco y un diez por ciento más del pasado año. Cifras que ponen de manifiesto la recuperación del turismo en Chiclana, aunque lo importante no es tanto el incremento de las cifras de turistas, sino la estabilización y el gasto medio por persona-día, que se ha visto también incrementado”.

Además, la secretaria general del PSOE-Chiclana recordó que “todo esto se une a las más de 221.000 personas que nos han visitado este verano. Esto ha tenido una doble influencia. Por un lado, la buena salud del turismo y, por otro, la influencia que todo ello tiene en el empleo y, por ende, en la economía, puesto que las cifras de desempleo son similares a 2019 con 4.000 habitantes más. En este sentido, desde el PSOE, queremos agradecer el trabajo, no solo al gobierno municipal, sino también y, fundamentalmente, a los sectores económicos implicados en que todo haya salido tan bien. Nos referimos a hosteleros, hoteleros, Vive Chiclana, empresarios, comerciantes y a todas las personas que se han implicado y trabajado para que Chiclana luzca con luz propia. Gracias a este trabajo tenemos un turismo de calidad, nuevos espacios culturales, oferta deportiva, cultural y de ocio, gastronómica y de naturaleza, mejoras en el tráfico, con nuevas rotondas y carriles que han mejorado y evitado retenciones a pesar de haber mas vehículos, Concert Music Festival, así como una magnífica oferta tanto en la playa como en el centro de la ciudad con cine, conciertos, bailes, chirigotas callejeras, el día del chicharrón, música en la calle o verbenas populares. Más de 220.000 personas nos han visitado y pueden dar crédito de cuantos decimos”.

“Podemos estar orgullosas y orgullosos del gobierno que tenemos, porque es un gobierno preocupado de la gente, que no ha dejado de trabajar ni un solo instante, desde mayo del 2019, cumplimos y así lo seguiremos haciendo durante este próximo otoño”, señaló Cándida Verdier, destacando que “continuaremos con inversiones tan importantes como asfaltado y alumbrado en el extrarradio y en el resto Chiclana, mejorando las instalaciones deportivas, apostando por la creación de empleo con la ayuda a empresas, con la bonificación en el transporte público, con ayudas a empresarios y comerciantes y todo a pulmón desde el Gobierno municipal y sin ayudas de otras administraciones”.