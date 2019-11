El gobierno municipal muestra, una vez más, “su indignación” por las declaraciones del portavoz del PP, Andrés Núñez, sobre el presupuesto municipal para el ejercicio 2020 y los plazos para su aprobación y puesta en marcha.

En este sentido, desde el gobierno local lamentan “la tozudez del señor Núñez en su intento continuo de tratar de ralentizar la actividad municipal y, sobre todo, mentir a la ciudadanía con medias verdades, puesto que él es el primero que llega a ese punto de incoherencia al recurrir cuantos asuntos se aprueban en Pleno el último día, tal y como ya ha sucedido en varias ocasiones en estos cinco meses de periodo corporativo, entre otras cosas con la gestión de la Escuela Infantil de Aldea del Coto o los días festivos del próximo año”.

Añade que “cualquier persona con sentido común sabe perfectamente que no se puede debatir el presupuesto municipal hasta que no se aprueben definitivamente las Ordenanzas Fiscales, cuyo plazo de información pública finaliza el próximo 5 de diciembre”, asegurando que, “como suele ser habitual, desde el PP presentarán alegaciones el última día de plazo para alargar más su aprobación en el tiempo”. Además, el gobierno municipal recuerda que en el anterior periodo corporativo, Chiclana se convertía en uno de los primeros ayuntamientos de la provincia en aprobar sus cuentas. En esta línea, recuerda que “el PP no puede dar ejemplo, cuando aprobó sus cuentas de 2014 y 2015 en los meses de marzo y abril”