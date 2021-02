El PSOE acusa al PP de incitar a respaldar una moción con informe en contra del interventor

El PSOE-Chiclana muestra su indignación por la actitud del PP local y más concretamente de su presidenta, Ascensión Hita, que defendió en el Pleno Ordinario del mes de febrero, celebrado este jueves, una moción de control al Gobierno “que contaba con el informe en contra del interventor municipal y que, por tanto, no está avalada por los técnicos del Ayuntamiento”. En este sentido, desde la Agrupación Local Socialista indican que “la moción presentada por la señora Hita y el PP sobre ayudas directas al comercio y la hostelería era simplemente un brindis al sol y una tomadura de pelo, puesto que ya fue rechazada antes de su debate por el equipo técnico municipal, en concreto, por el interventor, que lo explicó bastante claro durante el propio debate”.

“La señora Hita ya ha sido delegada municipal de Hacienda y debe saber perfectamente qué acciones fiscales y económicas puede llevar a cabo el Ayuntamiento y cuáles no. Sin embargo, pese a que hasta el interventor dijo bastante claro que las medidas propuestas no son competencia municipal, sino que corresponde a la Junta de Andalucía, la señora Hita se dedica a engañar a comerciantes, empresarios y hosteleros con falsas promesas, con el objetivo de sacar rédito político de la complicada situación que está el tejido económico como consecuencia de las medidas adoptadas precisamente por sus compañeros del PP en la Junta”, manifiestan los socialistas, añadiendo que “resulta curioso que, durante el cierre de la actividad no esencial en Chiclana, la señora Hita no levantara la voz reclamando a Moreno Bonilla ayudas al sector y ahora acuse al Gobierno municipal de no tomar medidas, que no pueden ejecutarse por contar con informes en contra de los técnicos municipales”.

Por otro lado, desde la Agrupación Socialista recuerdan que, “al tener un informe en contra del interventor municipal, tanto el alcalde como el portavoz de Ciudadanos pidieron a la señora Hita que dejara la propuesta sobre la mesa, a la espera de que la Junta de Andalucía respondiera a la consulta de legalidad planteada por el Ayuntamiento”. “Sin embargo, con el objetivo de sacar un titular en prensa, la señora Hita siguió adelante con la moción, lo que demuestra el escaso nivel político de una persona que, pese a haber sido delegada de Hacienda, no se planteó posponer el debate hasta una respuesta de la Junta y pese al informe en contra del interventor”, inciden.

Asimismo, desde el PSOE-Chiclana invitan al PP y, más concretamente, a su presidenta local, Ascensión Hita, a que “no se ponga de perfil y exija al Gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía que invierta los más de 9.000 millones de euros aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez en España para nuestra comunidad, en vez de dejarlo para que la Junta tenga superávit a final de año, tal y como ha sucedido en 2020”. “No entendemos que una persona que ha sido delegada municipal de Hacienda y que, en teoría, debe saber en qué se puede gastar el dinero el Ayuntamiento y en qué no, se dedique a lanzar falsas expectativas a un tejido económico local, que tan mal lo está pasando en esta crisis sanitaria y económica”, manifiestan.

“Próximamente el Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha medidas económicas y fiscales para ayudar familias, empresarios, comerciantes y hosteleros locales que tan mal lo están pasando, al igual que ha sucedido en el año 2020, cuando se ha destinado más de 4 millones de euros en ayudas directas a familias y distintas medidas fiscales para ayudar al sector económico de la ciudad”, insisten los socialistas, quienes aclaran que “lo que no vamos a hacer desde el Gobierno municipal es anunciar falsas medidas que luego no puedan ejecutarse, ya que cuentan con informes en contra de los técnicos municipales, tal y como plantea el PP”. “No obstante, tal y como dijo el alcalde en el Pleno del jueves, le ofrecemos a la señora Hita que tome el mando por un día como delegada de Fomento y firme aquellas medidas que propone y que no cuentan con el visto bueno de los técnicos municipales. Eso sí, asumiendo las consecuencias que pudiera acarrear, entre ellas, un posible delito de prevaricación”, insisten los socialistas, quienes finalizan añadiendo que, “una vez más, el PP solo busca un titular en prensa, sin ayudar en nada”.