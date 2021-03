PSOE: “La administración competente en materia de empleo es la Junta"

El PSOE-Chiclana ha salido al paso de las declaraciones efectuadas por la portavoz del PP, Ascensión Hita, respecto a la falta de apoyo al plan de rescate propuesto por los populares en el Pleno Ordinario del mes de febrero y que contaba con informe en contra del interventor municipal. En este sentido, la secretaria general de la Agrupación Local Socialista, Cándida Verdier, ha criticado que, “pese a contar con un informe en contra del interventor municipal, a la señora Hita le da igual y solo busca la amortización política de una propuesta que no podía llegar a ninguna parte. A ella le da igual los parados de Chiclana y solo busca rentabilidad política”.

Así, Verdier ha trasladado, una vez más, el informe emitido por el interventor municipal que dice textualmente que “la competencia en materia de fomento y reactivación económica es de la Junta de Andalucía… Además, no es posible el tratamiento de ayudas directas al carecer competencia para ello la entidad local”. “El Interventor ha dejado bastante claro que no es posible llevar a cabo este tipo de medidas solicitadas por el PP por la incompetencia en la materia del Ayuntamiento, siendo la Junta la única que sí puede hacerlo. Esto queda claro en el informe del interventor, se dejó claro en el Pleno y en la opinión pública, pero a la señora Hita y al PP no les queda claro”, ha incidido.

“De planes de empleo no nos puede dar lecciones el Partido Popular, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el señor Moreno Bonilla, quiso implantar un plan de empleo, denominado Plan AIRE, que era inasumible y tuvo que ser rechazado por ayuntamientos como Chiclana, San Fernando, Cádiz, Jerez o El Puerto de Santa María, este último del PP, porque pretendía endeudar aún más a los ayuntamientos, ya que la Junta solo invertía el 60 por ciento de los salarios de las personas contratadas, mientras que el 40 por ciento restante lo debía abonar cada ayuntamiento”, ha recordado la responsable socialista, quien ha aclarado que “nosotros en Chiclana teníamos que pagar dos millones de euros que no disponíamos”. “Un plan de empleo auténtico es el que ha hecho Diputación con el Plan Extraordinario COVID-19, que está financiado al 100 por ciento por la propia Diputación, y no el que pretendía poner en marcha la Junta”, ha incidido.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-Chiclana ha recriminado que “el PP no puede dar lecciones sobre la materia porque durante su etapa en el Gobierno municipal no hizo absolutamente nada en Chiclana. Pero es que en la Junta de Andalucía, pese a haber recibido 8.900 millones de euros para ayudas con motivo del COVID-19, todavía no ha presentado ni un solo plan de empleo para la provincia. Es más, a una consulta hecha sobre este asunto, la respuesta ha sido que no hay plan de empleo especial para la provincia de Cádiz”. “Esa es la preocupación que tiene el PP por el empleo”, ha comentado.