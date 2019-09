PSOE y PP de Chiclana se intercambian acusaciones tras la celebración del último pleno municipal

El último pleno municipal celebrado el pasado jueves ha originado un nuevo y duro enfrentamiento entre el PSOE y el PP, formaciones que han remitido sus respectivas notas de prensa con acusaciones mutuas.

Por un lado, la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier (PSOE), señala que “lo único importante para el PP y su portavoz Andrés Núñez es el dinero”, añadiendo que ““es patético que el señor Núñez se llevara dos horas hablando en el pleno de su sueldo, pero obviara que ha sido contratado por el grupo popular de Diputación”.

Verdier manifiesta que “por si fuera poco, el señor Núñez se dedica a alardear en el pleno de que en una sola semana había facturado más que todo el Gobierno municipal”, indicando que, “si es así, lo que tiene que hacer es pagar las costas tras denunciarnos a Joaquín Páez y a mí y pedirnos 20.000 euros, ya que el Juzgado le ha quitado la razón y le ha condenado en costas, teniendo que pagar 12.000 euros”.

En cuanto a los 100 días de periodo corporativo, Verdier ha criticado que “tenemos un portavoz del PP que no puede soportar que haya un Gobierno municipal estable, que trabaja con normalidad con los agentes sociales, logrando resolver temas de aparcamientos, inundabilidad o regularización o teniendo uno de los mejores veranos de la historia”.

Por su parte, el PP califica de “deleznables las descalificaciones personales en las que centraron el debate PSOE e IU” en el pasado pleno. Así, el PP ‘invita’ a la portavoz del PSOE a que “abra un despacho y se ponga a trabajar por una vez en su vida. Una persona que no lleva saltando de cargo en cargo y que no ha sido capaz de ejercer una profesión ni cuando estuvo en la oposición no puede venir a dar lecciones de nada. Verdier representa lo que tanto detestan los ciudadanos en la política, encarna lo que todo el mundo conoce como una vividora de la política”.

El PP censura que “los chiclaneros paguen las consecuencias de un gobierno compuesto por vividores de la política sin oficio ni beneficio capaz de lo que sea con tal de seguir chupando del bote”.Los populares también lanzan críticas a otros concejales del PSOE como Pepa Vela, Ana María González o José Vera al mismo tiempo que defiende que “las filas de PP la componen profesionales, personas que han entrado en política para mejorar nuestra ciudad y que no dejan sus carreras profesionales por la política. No vamos a permitir bajo ningún concepto que una vividora de la política como Cándida Verdier venga a insultarnos o descalificarnos personalmente o a juzgar nuestra vida profesional cuando ella es incapaz de trabajar fuera de la política”.

En este contexto, los populares manifiestan que “el PSOE pretende amedrentar al PP, quitándole los medios para que no haga oposición, retirando las asignaciones o el personal asociado, o insultando sin parar, mientras ellos son el gobierno mejor pagado de la provincia con sueldos de hasta 60.000 euros al año”.