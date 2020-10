El portavoz del PSOE-Chiclana y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Local, Francisco Cifredo, insta a la Junta de Andalucía que “apueste por Chiclana para invertir algunos de los 769 millones de euros previstos en la iniciativa ‘Andalucía en marcha’, que anunció a bombo y platillo la pasada semana el vicepresidente de la Junta, Juan Marín y la delegada del Gobierno autonómico en Cádiz Ana Mestre. En ese acto de presentación llegaron a anunciar una serie de proyectos que se incluirían entre los 769 millones, entre ellos, actuaciones en la carretera entre Medina y Paterna, la depuradora de Puerto Real, pequeñas y grandes reformas en materia sanitaria o la sede judicial de Algeciras”, ha indicado Cifredo, quien ha recalcado que “en principio tenemos que decir que esto que han presentado es, de momento y si nadie lo remedia, una verdadera tomadura de pelo, ya que este plan anunciado no tiene soporte jurídico alguno, al no estar publicado en ningún sitio oficial, al mismo tiempo que carece de memoria económica que garantice su viabilidad”.

Según Cifredo, “lo que hace esta carta a los Reyes Magos es recopilar obras pendientes de ejecución y proyectos paralizados por la propia Junta de Andalucía el mismo día que llegaron al Gobierno”, cuestionado si “Chiclana existe para esta Junta de Andalucía del tripartito PP, VOX y Ciudadanos, ya que en esta presentación no se habló para nada de nuestra ciudad”. Así, ha indicado que “Chiclana ha demostrado, una vez más, ser punta de lanza en la provincia e incluso a nivel nacional, ya que se ha encumbrado como el mejor de los destinos vacacionales de este país, gracias a la calidad de su entorno y las ofertas a todos los niveles que ofrece tanto a la propia ciudad como a las personas que nos visitan”, añadiendo que “esto fue corroborado por la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Mercedes Colombo, tras la reunión mantenida con el alcalde hace apenas dos semanas, donde manifestaba la intención del Gobierno andaluz de colaborar en reactivar el Plan Especial del Poblado de Sancti Petri “.

Asimismo, el secretario de Política Municipal ha lamentado que “en la presentación ‘Andalucía en marcha’ nada se dijo de Chiclana, por lo que solo parece que la Junta de Andalucía no quiere que Chiclana ‘se ponga en marcha’. Así pues, desde el PSOE de Chiclana venimos a reclamar a la Junta de Andalucía que se acuerde de nuestra ciudad y no vuelva a suceder lo que hemos visto con la carretera de Molino Viejo o con Sancti Petri, entre otros, ya que entendemos que nuestra ciudad merece parte de esa inversión de 769 millones de euros”. “Por ello, por si en la Junta de Andalucía no se acuerdan de qué proyectos pueden desarrollarse en Chiclana y que dependen de su competencia o que simplemente pueden contribuir a su desarrollo, los socialistas les recordamos que, tal y como dijo la señora Colombo, ya que se perdieron los cinco millones de la ITI para el proyecto de Sancti Petri y que tenía que buscarse otro tipo de financiación, ésta es una magnífica oportunidad que esos cinco millones (y si pueden ser más, mejor) de ‘Andalucía en marcha’ se destinen para el desarrollo del poblado almadrabero, tan importante para seguir potenciando el turismo de un municipio como Chiclana y de una provincia como Cádiz”, ha incidido.

Por otro lado, en materia de carreteras, Cifredo ha señalado que "ya que han anunciado las mejoras en la vía entre Medina y Paterna, también podrían invertir esos 1,2 millones de euros en la reconversión de la carretera del Molino Viejo, que en dos ocasiones han negado a través de Ciudad Amable. Así, se podría complementar con el proyecto que en breve se iniciará con cargo al presupuesto municipal y que tiene un valor de más de medio millón de euros”, ha recordado el secretario socialista, quien ha añadido que, “por supuesto, también se podría incluir la mejora de la Cañada de Los Barrancos, pendiente como consecuencia de las obras del tranvía metropolitano y que podría convertirse en una magnífica circunvalación a la ciudad por la zona este. Una circunvalación, a la que debería unirse la Ronda Oeste y la Ronda Sur”.

Asimismo, ha recordado que durante en el acto de presentación de ‘Andalucía en marcha’ se habló de la mejora de la sede judicial de Algeciras por valor de 15 millones de euros, "por lo que desde el PSOE de Chiclana nos preguntamos ¿cuándo se prevé la actuación necesaria para disponer en Chiclana de un nuevo edificio para la sede judicial, ahora que tenemos aprobado el sexto Juzgado?”, ha preguntado Francisco Cifredo, quien ha recordado que “parecía que todo apuntaba a que los juzgados se trasladarían al edificio de la Plaza Mayor, mucho más grande que la actual sede en el Retortillo, pero el proyecto se ha quedado parado. Por ello, estamos ante una gran oportunidad para que, por fin, podamos contar con unas instalaciones que acojan al sexto Juzgado”, ha insistido.

Finalmente, el portavoz del PSOE-Chiclana ha indicado que “la señora Mestre dijo la pasada semana que se destinará una partida importante para pequeñas y grandes reformas en materia sanitaria, por lo que animamos a la Junta de Andalucía a que, aprovechando esta iniciativa de ‘Andalucía en marcha’, lleve a cabo la compra-venta del centro de salud de Los Gallos, aún pendiente, incluyendo lo que el Ayuntamiento está dispuesto a abonar por el incumplimiento del contrato. Y, por supuesto, sería el mejor momento para solucionar un problema que se ha acentuado en estos últimos meses en la zona de La Banda, ya que solo cuenta con un centro de salud para una población cada vez mayor”. En este sentido, ha recalcado que “es imprescindible retomar el proyecto del cuarto centro de salud en la zona de La Cucarela, con el objetivo de evitar el colapso que a diario estamos viendo en el centro de salud Padre Salado”.