El secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo, pide al PP local que “abandone, deuna vez, el populismo y se ponga en la senda de hacer una política al servicio de la ciudadanía. Lamentablemente, el Partido Popular de Chiclana está haciendo un recorrido cada vez más separado delos intereses de la ciudad, ya que está continuamente invadiendo ese espacio del populismo, pretendiendohacer gestos de cara a la galería, sin pararse a pensar a tener una actitud consecuente de un partido queaspira algún día a gobernar”, ha expresado Francisco Cifredo, quien ha puesto como ejemplo las últimasafirmaciones vertidas desde las filas populares en relación a las medidas que se están llevando en Chiclanapara evitar la propagación del Covid-19 en la ciudad.

“Hemos visto cómo en las últimas semanas desde el PP piden públicamente consenso a la hora de trabajaren la redacción del Plan General y, sin embargo, en las reuniones que hemos mantenido al respecto suactitud ha sido todo lo contrario”, recuerda el responsable socialista, quien añade que “ahora, con relaciónal COVID-19, hemos visto cómo han pedido que se convoque la Comisión de Seguimiento para analizar losdatos de contagios en Chiclana, cuando precisamente no tenemos dato alguno porque el Servicio Andaluzde Salud, que depende del Partido Popular en la Junta de Andalucía, no viene a las reuniones”. “Y lo mismosucede con una solicitud de limpieza y desinfección de calles, cuando resulta que las posiciones actualesestán más encaminadas a acciones selectivas en duchas, papeleras, contenedores, bancos, etcétera…, paraimpedir la contaminación de acuíferos como consecuencia de la utilización de ingentes toneladas de cloro”,indica.

Por ello, el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana resalta que “Chiclana necesita un PartidoPopular que sea consecuente y que sume a la hora de que la ciudad pueda continuar avanzando. Y no queesté en una senda absolutamente viciada y en la búsqueda de titulares, en un afán de consolidación de laestructura del PP en Chiclana tras las graves crisis que ha padecido”. “Unas crisis que no deberían ser laexcusa que use el PP para atacar los mejores intereses de la ciudad, por lo que debería resolver susproblemas internos y, una vez resueltos, sumar y aportar a la ciudad, en vez de dar palos de ciego a diestroy siniestro”, incide.

Finalmente, el responsable socialista insisten en que el PP de Chiclana que, “como partido político que hagobernado en Chiclana, de actuar con responsabilidad y dejar el populismo”. “En estos casi cinco mesesdesde que se decretara el Estado de Alarma, desde el PP apenas hemos visto una actitud colaboradora enrelación a la pandemia, sin aportar nada positivo en las reuniones que se han celebrado y tratando debuscar la confrontación, tal y como han hecho sus compañeros a nivel nacional”, critica Francisco Cifredo.