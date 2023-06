El PSOE de Chiclana conmemora el Día del Orgullo LGTBI+

La secretaria general del PSOE de Chiclana y candidata al Senado por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, ha desplegado junto a militantes de la Agrupación Local Socialista la bandera arcoíris, con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+. Un acto que se ha desarrollado en el balcón de la Casa del Pueblo y que ha contado con la presencia de militantes socialistas de la ciudad.

Durante el acto, Cándida Verdier ha resaltado que “en el PSOE de Chiclana estamos muy orgullosos de que haya hombres y mujeres que han salido del armario y son felices. Estamos hablando de derechos humanos, de visibilizar a personas que, por decisión propia, han decidido ser diversos por ser diferentes”. “Hoy colgamos la bandera arcoíris en el balcón de la Casa del Pueblo, poniendo de manifiesto que se trata de un espacio de libertad”, ha incidido.

“Por contra, nos encontramos un Partido Popular, que habla de trabajar por las personas LGTBI+ y luego, a la hora de la verdad, actúa al contrario, sobre todo, porque está pactando con personas que están negando la diversidad y la libertad”, ha lamentado la candidata del PSOE al Senado por Cádiz, quien ha destacado que “en 20 días hemos retrocedido 20 años de progreso en muchos ayuntamientos y comunidades”. “El PP dice que no va a ceder ni un solo metro a Vox, pero la realidad es distinta, porque ha negociado con un maltratador y ha comprado el concepto de violencia intrafamiliar, frente a la violencia machista”, ha insistido Verdier, quien ha añadido que “desde el PSOE nos revelamos ante esto y decimos NO al maltrato, NO a la violencia de género y NO a la LGTBIfobia”.

Finalmente, Cándida Verdier ha recalcado que “desde el PSOE queremos poner de relieve que éste es un espacio libre, en el que respetamos la diversidad de aquellas persona que decidan identificarse con un sexo o con otro y crear una familia, aunque no sea la tradicional como dice el PP”. “Estamos por un derecho humano, que no es otro que decidir lo que quiero hacer y cómo quiero vivir mi vida”, ha concluido.