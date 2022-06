El PSOE de Chiclana conmemora el Día del Orgullo LGTBI+

La secretaria de Organización del PSOE de Chiclana, Mª Ángeles Martínez Rico, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Chiclana, Fede Díaz, desplegaron la bandera arcoíris, con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+. Un acto que se desarrolló en el balcón de la Casa del Pueblo y que ha contado con la presencia de militantes socialistas de la ciudad.

Durante el acto, Mª Ángeles Martínez Rico ha resaltado que “en 2018, con el Gobierno de Pedro Sánchez, se instauró el 28 de junio como el Día Nacional del Orgullo LGTBI. Y hoy conmemoramos esta día con el lema Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia, con el objetivo de denunciar los discurso de odio que se vierten contra el colectivo y reclamar la defensa de las leyes que han dotado de derechos a las personas LGTBI”. “Los socialistas estamos preocupados por el terrible aumento de los delitos de odio motivados por la orientación y la identidad sexual de las víctimas, por lo que el Gobierno de España está implementando el II Plan de Acción contra los delitos de odio, con el que se mejorará el trato a las víctimas”, explicó la responsable socialista, quien añadió que “también se está completando la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, aprobada en Congreso y Senado”.

“Los y las socialistas estamos comprometidos con terminar con el odio y la discriminación que sufren cada día demasiadas personas y tenemos clara la relación existente entre el aumento de los delitos y la proliferación de los discursos, que basados en la mentiras, fomentan el odio hacia el colectivo”, manifestó la secretaria de Organización del PSOE de Chiclana, quien añadió que “el odio se combate desde la unidad y las mentiras con hechos, por lo que hay que seguir trabajando por la igualdad real de las personas del colectivo LGTBI”. “Los centros educativos deben ser espacios seguros para la diversidad y, por ello, es necesario incorporar en los centros escolares protocolos y procedimientos que incorporen de forma transversal en todos los niveles educativos”, incidió.

Asimismo, Martínez Rico resaltó que “este año dedicado a la Memoria, es imprescindible que reflexionemos sobre la memora de la lucha de los derechos LGTBI y sobre las personas mayores LGTBI, que sufriendo durante su juventud el miedo y la represión del régimen franquista”. “El Orgullo se ha convertido en un día de celebración de la diversidad, pero este año más que nunca es importante participar en todas las acciones y actividades propuestas, porque el Orgullo ha sido y es una herramienta fundamental para que el colectivo LGTBI pueda visibilizarse y reclamar sus derechos”, insistió.

Por su parte, Fede Díaz destacó que “estamos aquí para reivindicar la libertad para amar, para expresar lo que cada uno siente sin ataduras, sin prohibiciones. Desde Juventudes Socialistas de Chiclana queremos celebrar que el Gobierno Central haya aprobado la ley Trans en el día de ayer, que reconoce la libre autodeterminación de género”. “Además, la ley también modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas. La norma también prohibirá las terapias de conversión, ya que las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura, si acaso lo necesita la LGTBIfobia”, comentó.

“A todas las personas que están en contra del colectivo, a la derecha rancia de este país que vota en contra de todas las leyes que sirven de avance para nuestra sociedad, pero sin embargo luego son los primeros en disfrutar de estas leyes progresistas, le pedimos respeto para todas las personas que no ofenden a nadie por ser quienes quieren ser”, reclamó Díaz, quien añadió que, “con estas leyes, únicamente se pretende que la sociedad sea más feliz viviendo como le da la gana y con quien les dé la gana. Y la juventud tenemos un papel fundamental en todo esto, porque como generación venidera no debemos permitir los discursos homófobos e insultantes que practica la derecha de este país, aunque quieran ir de moderados”. “Tal y como le dijo una vez Pedro Zerolo a Ana Botella, en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted”, concluyó.