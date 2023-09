“El PP reclama un pacto por la vivienda y, sin embargo, no apoya la adjudicación de las 18 VPO de La Cucarela"

El Gobierno municipal puso de manifiesto que el Partido Popular “vuelve a demostrar su falta de coherencia en asuntos tan importantes como la vivienda”. En este sentido, la portavoz del Gobierno, Ana González, resaltó que, “tal y como hemos podido comprobar en estos últimos días, el PP se dedica a reclamar un pacto por la vivienda y, por contra, no apoya la adjudicación de la nueva promoción pública de 18 viviendas de La Cucarela en el consejo de administración de Emsisa”. “En anteriores ocasiones, el PP había reclamado un pacto por el urbanismo, actuando después de forma completamente contraria, y hace unos días reclamaba un pacto por la vivienda, un asunto con el que no se debe bromear ni lanzar falsos testimonios como los que nos tiene acostumbrados”, expresó.

“El PP, a través de su portavoz, la señora Hita, reclama un pacto por la vivienda y, a su vez, no apoya la adjudicación de las obras de las 18 viviendas sociales de La Cucarela. Además, es el único grupo que no acudió a la entrega de las 55 viviendas de la calle Delicias tras las elecciones municipales, que ha sido el mayor hito en vivienda en 15 años, algunos de los cuales ha gobernado precisamente el Partido Popular. Por eso, es difícil creer en la voluntad de un grupo político que al mayor hito en vivienda en 15 años no acude y que a la primera adjudicación para la construcción de viviendas sociales en Chiclana se abstiene”, manifestó Ana González.

Asimismo, la portavoz del Gobierno indicó que, “como se suele decir, obras son amores, y le decimos a la señora Hita que, si realmente quiere un pacto y una política de consenso y de acuerdo, dé ejemplo y respalde las acciones aprobadas por el consejo de Emsisa. Así pues, no se puede dedicar a pedir un pacto con las distintas administraciones y, sin embargo, desentenderse de las acciones que se deciden en el órgano que desarrolla la vivienda en la ciudad”. “Esperemos que el PP no actúe como sucedió con el urbanismo, porque la vivienda va a ser el tema estrella del actual periodo corporativo, ya que hace falta viviendas”, incidió.

Por otro lado, la delegada municipal de Hacienda y Contratación, Isabel Butrón, explicó las distintas acciones puestas en marcha por el Gobierno municipal en política de vivienda. “Así, hemos planificado diversas iniciativas para que contemos en este nuevo periodo corporativo con unas 150 nuevas viviendas públicas, de las que 55 ya fueron entregadas en el mes de junio y que llevaron consigo una inversión de 4,5 millones de euros, de los que 1,3 fueron aportados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, mientras que el resto (3,1 millones) fueron aportados por la promotora”, comentó Butrón, quien añadió que, “además, ya se han adjudicado las obras de las 18 viviendas sociales de La Cucarela por importe de 1.638.972 euros, financiadas por la empresa municipal Emsisa”.

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva promoción de 47 viviendas en la calle Delicias con una inversión de 5.316.000 euros, de los que 3,5 son financiados por este Ayuntamiento y los 1,8 restantes por el Gobierno de España. “Y no podemos olvidar las primeras 24 viviendas del ARRU El Pilar, que supondrán una inversión de 2.349.922 euros, de los que 863.732 serán aportados por el Gobierno de España, 730.712 por el Ayuntamiento de Chiclana y solo 495.957 por la Junta de Andalucía”, explicó la delegada de Contratación, quien resaltó que “son pocos los municipios de la provincia de Cádiz que están desarrollando un plan de vivienda como el que tiene diseñado Chiclana para este periodo corporativo y, además, con fuerte inversión municipal y gran ayuda del Gobierno de España; cuestión que no se corresponde como debiese por parte de la Junta de Andalucía”.

“Pero no nos quedamos ahí, porque en estos últimos años hemos trabajado intensamente en otros proyectos para facilitar la vida a las familias chiclaneras, entre ellos, los planes municipales de ayuda a la rehabilitación, al pago del alquiler o al pago de la hipoteca; así como la mejora de la accesibilidad, tal y como hemos podido comprobar recientemente en la barriada La Carabina, con la instalación de ascensores en los bloques de viviendas de Emsisa y que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros y la mejora de la accesibilidad para las 208 familias”, recalcó Isabel Butrón, quien añadió que “tampoco podemos olvidarnos del Programa Ciconia para realquiler de viviendas y sobre el que hacemos un llamamiento a propietarios de viviendas desocupadas para que puedan acogerse y garantizarse el pago del alquiler por parte del Ayuntamiento, incrementándose, a su vez, la bolsa de viviendas en alquiler”.

Finamente, Isabel Butrón le recordó a Ascensión Hita “el trabajo que desde este Gobierno se está llevando a cabo con distintas barriadas para que puedan acogerse a las nuevas subvenciones para mejorar la accesibilidad, entre ellas, los bloques que se quedaron fuera de Recreo San Pedro, Fermesa y Caja de Ahorro, así como las barriadas de Sebastián Gessa, El Arenal y Las Bolas, estas dos últimas de la Junta de Andalucía y que, sin embargo, tienen que ser atendidas por este Ayuntamiento ante la falta de respuesta autonómica”.