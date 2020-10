El Partido Popular solicita “el desbloqueo y una solución para la situación que tiene a los trabajadores del Centro Deportivo Costa Sancti Petri en una situación dramática”. A través de una nota de prensa, la presidenta popular, Ascensión Hita, junto al secretario general Jesús Galvín y el concejal Germán Braza, se han reunido con las personas afectadas para intentar buscar una salida a un asunto "que ya fue denunciado en su día por esta formación, circunstancia que acabó derivando en el rescate de la concesión".

El PP indica que "tras la denuncia de algunas irregularidades en la gestión de las instalaciones por parte de la concesionaria y en pleno estado de alarma, el pasado mes de marzo cerraron las instalaciones del centro deportivo y los trabajadores (personal de mantenimiento y monitores) pasaron a un Expediente de Regulación de Empleo (Erte) que ya ha finalizado sin que en la actualidad tengan ningún ingreso, dada la complicada situación laboral que atraviesan".

En esta línea, expresa que la cuestión es que siguen dados de alta en la empresa de los antiguos gestores, sin que tengan la posibilidad de recurrir al paro. "Y tampoco pueden regresar a sus puestos de trabajo una vez finalizado el Erte, pues el Ayuntamiento rescató la concesión pero aún no se sabe nada ni de la reapertura ni de las circunstancias que rodearán la misma".

Los populares añaden que también está el caso de dos trabajadoras autónomas, que explotaban la cafetería, "pero que están en una situación complicada, ya que tras una inversión en tiempo y económica no pueden desempeñar su trabajo con normalidad por el cierre actual del centro".

En este contexto, el Partido Popular reclama al Ayuntamiento de Chiclana que agilice lo máximo posible el asunto para que “estos trabajadores y sus familias puedan salir de la complicada situación laboral y económica a la que se han visto abocadas”.

El PP relata que en lo que respecta a la situación a la que se ha llegado en la actualidad, "cabe destacar que todo se remonta a diciembre de 2019. Hasta ese mes, los trabajadores están contratados por la empresa Royal Star Europe S.L. El propietario de Royal Star Europe SL tiene a su vez una sociedad denominada Sports Assesment S.L. a la que el Ayuntamiento de Chiclana autoriza traspasar la concesión de la actividad del Centro Deportivo", añadiendo que "esta última sociedad, una vez obtenida la concesión, la traspasa con fecha 10 de diciembre de 2019 a un nuevo propietario".

Los populares señala que "a partir de diciembre de 2019 la gestión de la actividad del centro deportivo pasa a manos de los nuevos propietarios, que ofrecen nuevos contratos a los trabajadores, que en esa fecha siguen estando de alta en Royal Star Europe S.L., sin respetar la obligatoriedad de subrogar los mismos, en unas condiciones que no tienen nada que ver con los contratos existentes. Con fecha 31 de diciembre, Royal Star Europe S.L. da de baja a todos los trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social".

En esta línea, asegura que los nuevos contratos se hacen con Sport Assessment S.L., "aunque alguno no haya firmado contrato alguno y no tenga copia hasta al día de hoy ni del contrato ni de las nóminas. Hay que reseñar que debido a esta situación hay dos trabajadores que no accedieron a firmar los contratos por lo que fueron 'expulsados' de la empresa. Existen varias denuncias por parte de estos dos trabajadores al no permitírsele el acceso a las instalaciones al considerar que los contratos no respetaban el que tenían hasta ese momento".

Asimismo, el PP afirma que hay un tercer trabajador que no accedió a firmar los contratos que le fueron ofrecidos porque no reflejaban el número de horas reales que estaba desempeñando.

Según la formación popular, "los trabajadores señalan que desde que se hizo cargo la nueva gerencia se ha producido retraso en el pago de nóminas, que fueron todas abonadas en efectivo, así como la contratación simultánea en la empresa titular de la explotación y otra llamada All Star Fits S.L. con contratos por obras y servicios, cuando los contratos de Royal Star Europe S.L. eran como indefinidos".