El Partido Popular ha recurrido varios acuerdos del pleno de organización al considerar que “atenta contra la representatividad de la oposición y al ir en contra de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución relativos a la representación política”. Así, la formación popular considera que son “unos acuerdos que se adoptaron única y exclusivamente por un alcalde acomplejado que necesita pisar a los que tiene en frente para sentirse grande”.

El primero de los recursos es relativo a la liberación del alcalde, José María Román, y de la portavoz y delegada municipal, Cándida Verdier, ya que “la ley prohíbe expresamente en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local que un concejal que ya perciba retribuciones por cualquier concepto pueda estar liberado. Es el caso de Román y Verdier que cobran por Diputación y por el Senado respectivamente, por lo que es ilegal que estén liberados”.

Asimismo, sobre la liberación de los concejales de gobierno, el Partido Popular destaca que “se acordó que debían cobrar desde el 18 de junio, fecha en la que se producía la delegación de funciones, en lugar del dos de julio, fecha en la que se adopta el acuerdo. El efecto retroactivo de los acuerdos está legalmente muy limitado y entendemos que en este caso no se ha justificado. En este sentido, supone que el gobierno cobre más de 30.000 euros por esos días”.

El segundo de los recursos es relativo al personal administrativo asignado a los grupos municipales. En este sentido, los populares manifiestan que “tanto el artículo 23 de la Constitución como las leyes que lo desarrollan, la jurisprudencia y el Defensor del Pueblo determinan que los grupos municipales, en tanto que son representantes de la voluntad democrática popular, deben disponer de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esa representatividad democrática. Así, y en base a ello, en periodos corporativos previos, todos los grupos disponían de un auxiliar administrativo, si bien en esta ocasión dicha posibilidad solo se ha circunscrito al gobierno, nombrándose cinco a favor del PSOE y uno para cada uno de sus socios, IU y Ganemos”.

En este sentido, el principal partido de la oposición reseña que “en caso de que se limite este derecho fundamental, como es el caso, debe justificarse sobradamente, cosa que no se ha hecho. Y no solo eso, sino que en todo caso deben repartirse los medios en base a la representatividad de cada grupo, por lo que no es legal que IU y Ganemos, con dos concejales, tengan estos medios y el PP con 6, no. Incluso si existieran limitaciones de algún tipo, organizativas o económicas, éstas deben removerse a la mayor brevedad”.

Cabe destacar que los recursos presentados por el Partido Popular deberán ser resueltos por el pleno, aunque aseguran que “no está previsto que esto ocurra en el ordinario del mes de agosto”, que se celebrará el próximo jueves.