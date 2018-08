El PP reclama más equipamientos públicos que acojan grandes eventos

El Partido Popular ha criticado públicamente lo que a su juicio es una clara "falta de infraestructuras en la ciudad para acoger eventos, por ejemplo, culturales y musicales, que apoyen la oferta turística complementaria que necesita el centro de Chiclana".

El concejal del PP José Manuel Lechuga subraya que "debido a que han quitado la plaza de toros, a que la caseta municipal está obsoleta, sin uso y ubicada en un sitio que origina molestias a los vecinos, Chiclana no tiene una localización como otras localidades donde celebrar grandes eventos con repercusión en el centro de la ciudad".

Tal hecho provoca, según el edil, que "la ciudad pierda oportunidades para convertirse en una referencia cultural y de ocio de calidad, con la consiguiente repercusión en la economía local".

Contra esto, Lechuga resalta que "lo que tenemos con la política de dejadez y falta de compromiso del alcalde, José María Román, y el PSOE es el abandono del centro de la ciudad a su suerte".

"Entre las carencias se encuentran -según entienden los populares- el que la ciudad no tiene un sitio donde celebrar una gran noche carnavalesca ni una buena noche flamenca. Ni siquiera tenemos un sitio público donde celebrar la Noche de los Capachas, que se va a llevar a cabo en las Bodegas Vélez".

Esta circunstancia responde, en palabras de José Manuel Lechuga, a que "el PSOE y Román, lejos de mejorar los recursos y las infraestructuras de la ciudad, lo que han hecho es empeorarlas. Podemos decir que después de tantos años, el PSOE no ha conseguido nada".

"En contraposición a la falta de ganas y de trabajo en beneficio de Chiclana, por hacer una ciudad más amable y con mejores infraestructuras y servicios para quienes viven en ella y nos visitan, no podemos olvidar que con el PP en la Alcaldía, y en plena crisis, los espacios se multiplicaron por dos. De hecho, inauguramos y pusimos en funcionamiento el Museo del Vino y la Sal, así como la Fábrica de la Luz y Brake, sin olvidar la plaza de toros", argumentan desde el PP.

Asimismo, lamentan que "sin embargo, durante el actual mandato corporativo, con el gobierno de PSOE y Ganemos, lo que comprobamos es que pasa el tiempo y no crecen estos espacios, sino que disminuyen. Este verano es constatable que hay una verdadera demanda de este tipo de espacios. De hecho, no se celebran ciertos eventos porque no hay lugares adecuados".

De esta manera, José Manuel Lechuga insiste en que "faltan infraestructuras al servicio del ocio y de la cultura en el núcleo urbano de Chiclana. Y eso redunda en que la localidad cuente con una escasa oferta cultural y la suspensión de algunos eventos. Un ejemplo lo tenemos en la suspensión de la Gran Noche Carnavalesca, que no ha encontrado sitio para celebrarse, o una Gran Noche Flamenca donde su escenario no fue la Plaza Mayor".

"En definitiva faltan eventos para dinamizar y hacer atractivo el centro de la ciudad, y la carencia de infraestructuras motivada por la falta de capacidad y trabajo de José María Román y el PSOE tienen gran parte de culpa", concluye el concejal.