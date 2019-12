El PP de Chiclana, a través de su presidente, Andrés Núñez, ha pedido responsabilidades al gobierno municipal, y en concreto la dimisión del alcalde, José María Román, “por la pérdida de la millonaria inversión que se iba a hacer en Sancti Petri en relación a la Inversión Territorial Integrada (ITI)”.

Según declara Núñez, “tal responsabilidad tiene que ser asumida de manera directa y personal por José María Román, por su absoluta ineficacia y su alta capacidad por eludir la responsabilidad de un puesto como la Alcaldía de una ciudad tan importante como Chiclana, después de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad”.

El presidente de los populares chiclaneros explica que “la no consecución de esta inversión para el desarrollo y la puesta en valor de Sancti Petri se debe en concreto a dos cuestiones que dependían del Ayuntamiento, y que se sabían desde el inicio, pues venía en el convenio para el desarrollo de las ITI”. Señala que dichas cuestiones son “la consecución de una nueva concesión para Sancti Petri, porque los usos de la actual no permiten la inversión ITI, porque es sólo para uso pesquero. Una cuestión administrativa ésta que dependía únicamente de las gestiones del Ayuntamiento, de la Alcaldía, pero José María Román no la ha tramitado”.

En segundo lugar, tal y como reseña el edil popular, “había que aprobar el Plan Especial de Sancti Petri, que, para que todo el mundo lo entiende, es un plan general específico y concreto de Sancti Petri. El 4 de febrero de 2018, hace año y medio, ya le decíamos desde el PP que estaba perdiendo el tiempo en sus gestiones sobre el Plan Especial de Sancti Petri, porque Román se dedicaba a hacerse muchas fotos, pero nunca lo llevó a pleno. Aquí tenemos las consecuencias”. Así, Núñez manifiesta que “el alcalde, José María Román, tenía dos obligaciones, pero no ha sido capaz de llevar a cabo ninguna”.

Sin embargo, para la formación popular “lo más grave aún es que después de perder cinco millones de euros por su inoperancia, José María Román diga que es culpa de la Junta de Andalucía. Es tal el nivel de caradura que solo por esas declaraciones debería dimitir. Román está inhabilitado para ser alcalde de esta ciudad. Representa la figura de un niño que dice que es tan listo que lo hace todo bien pero que luego suspende porque, según él, los profesores le tienen manía”.

En este contexto, Núñez recuerda que en el anterior mandato corporativo, “perdió la primera Edusi, la segunda, también; en la tercera Edusi dijo que había que poner tuberías nuevas para traer a la gente al centro; y hubo que repetir el pleno para conseguirla. Se perdieron otros fondos europeos porque ni siquiera rellenó el formulario, perdió la Ciudad Amable.