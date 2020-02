El PP ha mostrado hoy su rechazo a “una nueva subida de impuestos en Chiclana”. En concreto, la portavoz popular, Ascensión Hita, se refiere a “la subida del 6% que aplicará el gobierno municipal si sumamos el incremento de las tasas de agua, basura y alcantarillado”.

En rueda de prensa, la presidenta del PP chiclanero ha manifestado que “aunque lo hayan vendido como una bajada generalizada, lo cierto es que cuando analizas los datos, al final serán más los chiclaneros que tendrán que pagar más dinero de su bolsillo”. Así, Hita recuerda que “ya anunciamos el pasado mes de octubre de 2019 que PSOE, IU y Ganemos preparaban un doble atraco al bolsillo de los chiclaneros, pues a la subida del 9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se iba a sumar también el incremento en las tasas anteriormente citadas. Al final, los hechos nos han vuelto a dar la razón”.

La concejala popular defiende que “venden la subida como que no es tal, cuando en las tres ordenanzas viene que a todos los chiclaneros va a subir un mínimo del 2% por tasa, lo que representa un 6% en total de subida que tendrán que pagar los chiclaneros, a lo que hay que sumar el 9% del IBI”.

De esta manera, adelanta que el PP va a posicionarse “de nuevo en contra de esta nueva subida de las tasas. La ciudadanía está harta de tener que soportar más presión fiscal por la pretensión del gobierno local de gastar más a costa del bolsillo de los chiclaneros”.

En un análisis de las ordenanzas, Ascensión Hita resalta que, “por ejemplo, en la tasa de basura, han cambiado la clasificación de los epígrafes de industria y comercio, para distinguir el hipermercado de almacenes mayoristas y naves, entre otros. Pero hemos detectado que suben un 2% en general y en algún epígrafe hasta el 10%. Tal es así que hay empresas que pasan de pagar 4.099 euros a más de 4.500 euros. No sé si para el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, esto es una subida, pero para las empresas que crean puestos de trabajo es un coste añadido”.

Con respecto a la tasa de agua, Hita reseña que “parece que se olvida que hablamos de un bien básico. Así, parece que están vendiendo que consumir agua es malo. Hay que tener un consumo responsable, estamos de acuerdo, pero es curioso que con respecto a la anterior ordenanza, en el tramo 1, que se paga a 44 céntimos se baja un 4%, pero reducen el tramo”.

En este sentido, explica que “si antes el tramo 1 llegaba hasta los 15 metros cúbicos de agua, ahora lo limitan a los 10 metros cúbico. Esto quiere decir que muchas familias que antes tenían la máxima bonificación ahora pasarán a pagar más. Esto lo hacen para que les salgan las cuentas. Y lo mismo ocurre en el resto de tramos”.

Ante esta situación, el Partido Popular anuncia que en votará en contra de la subida de tasas que recogen las nuevas ordenanzas que el gobierno local va a llevar al pleno de febrero para su aprobación.“Para reactivar la economía siempre es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los chiclaneros. Y la subida de impuestos lo que va a conseguir al final es que se recaude menos y que no se consigan los fines que se prevén por parte del gobierno municipal. Si se acostumbrasen a no gastar más de los que ingresan no habría que subir los impuestos a los todos chiclaneros, que al final son siempre los que pagan el despilfarro”, sentencia Ascensión Hita.