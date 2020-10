El Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa, a través del concejal Guillermo Utrera, para mostrar su sorpresa ante la falta de contenido del pleno ordinario del mes de octubre.

La sesión, que se celebrará la próxima semana, “no incluye en el orden del día del pleno ni un sólo punto de gestión que redunde en la ciudad, como consecuencia de la inacción del alcalde y sus concejales en plena segunda oleada de la pandemia y ante una crisis económica sin precedentes”.

Utrera afirma que “somos un partido que estamos haciendo una oposición constructiva, en positivo, aportando propuestas y buscando soluciones a los problemas de los chiclaneros. De hecho, en más del 80% de los puntos de los órdenes del día de los plenos hemos votado a favor o nos hemos abstenido. Nuestro compromiso con la ciudad y nuestra lealtad institucional son muestras de ello, pero es el momento de reclamar al alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno que se pongan las pilas ante la falta de gestión municipal”.

Así, considera que “tras conocer los asuntos que van al próximo pleno, el orden del día de octubre no tiene ningún punto de gestión, y esto es la gota que colma el vaso, porque Chiclana necesita un gobierno que trabaje las 24 horas del día para sacar adelante nuestra ciudad, con iniciativas que incentiven la economía y el empleo de nuestra ciudad, y no un desgobierno que parece que vive en una realidad paralela porque ellos no tienen que subir la baraja todos los días e intentar llegar a final de mes porque tienen sus buenos sueldos garantizados hagan lo que hagan”.

De esta manera, desde el PP se hace “un llamamiento y una invitación al gobierno para que empiecen a gobernar. La situación es complicada, pero hay asuntos muy importantes en la ciudad que requieren una mayor acción. Frente a esta falta de trabajo, el Partido Popular, a pesar de estar en la oposición y no tener disponibilidad absoluta como el gobierno, ha mantenido más reuniones y visitas a distintas zonas de la ciudad para escuchar los problemas de los vecinos a pie de calle, y hemos realizado en este mes una potente campaña de protección de la vivienda privada con el Plan Antiokupación de recogidas de firmas en distintas barriadas de Chiclana, que ha tenido una aceptación muy satisfactoria.

La formación popular no olvida el contexto actual y recuerda el número de personas desempleadas que existe en el municipio. “Son ya 12.100 parados en Chiclana, y ahora vienen los meses complicados en los que hay que anticiparse para evitar más destrucción de empleo y la caída de la economía local. Fomento, que es la delegación municipal que se supone tiene que ser el motor, ha puesto en marcha un plan de empleo en el que en el mejor de los casos va a contratar a 100 personas a partir de finales noviembre, y los requisitos para optar al mismo son casi imposibles de cumplir por las empresas y autónomos en estos momentos de incertidumbre social y económica”.

Además, Utrera indica que “anuncian que a partir de 2021 llegarán nuevas medidas económicas, pero faltan muchos meses y la situación es muy difícil para muchas familias. Desde la Vicesecretaría de Empleo y Sectores Productivos del Partido Popular de Chiclana, "estamos trabajando para proponer medidas de calado para intentar revertir esta situación, pero para ello hace falta motivación, ganas de trabajar para que Chiclana siga adelante y sobre todo, escuchar a los chiclaneros y chiclaneras, algo que parece que el alcalde y su desgobierno no tienen en estos momentos, y se limitan a instar a otras administraciones en vez de asumir su responsabilidad".

Finalmente, el concejal del Partido Popular concluye que “hay que pensar en la ciudadanía, en las necesidades de los autónomos, de las pymes, de nuestras empresas y en mejorar el día a día de los chiclaneros, para lo que es necesario estar en continuo contacto con la calle y escuchar las demandas de los chiclaneros”.