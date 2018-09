El PP se hace eco de una plaga de cucarachas y ratas en La Carabina

El presidente y candidato del PP a la Alcaldía, Andrés Núñez, ha visitado recientemente la zona de Carabina, en compañía de la secretaria general, Ana Domínguez, para tomar nota de las demandas vecinales.

Aseguró que "como ocurre en "prácticamente toda la ciudad, los vecinos constatan una dejadez notable con motivo de la falta de mantenimiento, así como falta de limpieza en la zona".

Entre otras quejas vecinales, Núñez resalta que "nos indican que es habitual la presencia de ratas y plagas de cucarachas, por la presumible falta de desinsectación y desratización".

En cuanto a las cucarachas, una vecina de La Carabina, Rosario Bolaño, del bloque 5 de dicha barriada, afirma que lleva viviendo desde hace 10 años en un piso de la empresa municipal Emsisa "siempre limpiando y echando insecticida y veneno, trampas, etc" sin lograr acabar con la proliferación de esos insectos.

"Al principio todas las vecinas decían que tenían, ahora dicen que si acaso alguna grande. Yo las tengo de todos los tamaños, crían en las paredes, salen por oquedades y enchufes a diario. Todos los días tengo que echar insecticida y estoy enferma de cáncer", destaca Rosario, quien asegura que "no fumigan y no me ofrecen otra vivienda. Mis hijas y yo estamos psicológicamente afectadas; físicamente esto es también peligroso para mi salud porque manipulo venenos e insecticidas y no puedo limpiar como antes con lejía". Ante ello, señala que ha escrito al Defensor del Pueblo, a la Junta de Andalucía "y ambos han derivado al Ayuntamiento de Chiclana, Emsisa la empresa de vivienda municipal y la Delegación de Bienestar social que no me ha comunicado nada".

Además, el PP manifiesta que los vecinos de La Carabina se quejan de "la presencia de heces de animales en unas aceras que también necesitan mejoras. La plaza que une los dos núcleos de viviendas también presenta elementos mejorables". Según el edil del Partido PP, "la realidad demuestra el estado de abandono al que José María Román y el PSOE tienen sometida a Chiclana".

En otro orden de cosas, el PP destaca su proyecto para mejorar la entrada a la ciudad por la carretera de Medina Sidonia "que conlleva un ensanchamiento de la vía, de forma que se incluya acerado desde la avenida del Velódromo a Solagitas".