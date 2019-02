PP: “Es mentira que Román haya pedido la nulidad de la tasa de la basura”

La concejala del PP Ascensión Hita ha ofrecido una rueda de prensa sobre la tasa de tratamiento de residuos del ejercicio 2016, “que van a pagar los chiclaneros por la mala gestión del alcalde, José María Román, y del PSOE. Es mentira que Román haya pedido la nulidad de la tasa de tratamiento”.

Hita manifiesta que “el PSOE anunció en noviembre de 2018 que iba a pedir la nulidad de este nuevo impuesto, consecuencia de la mala gestión del Partido Socialista. En 2015, con el PP en la Alcaldía, el propio Ayuntamiento asumió la tasa. En 2016, ya con José María Román como alcalde, tenía que haber hecho lo mismo, pero sin embargo ni lo pagó ni solicitó que se anulara”.

Este hecho ha derivado “en la situación actual, donde la tasa de 2016 está llegando ahora a los chiclaneros para que la paguen. Una tasa que puede oscilar entre los 38 euros para una vivienda normal hasta 1.100 euros de las grandes cadenas hoteleras”.

La edil popular subraya que “como el PSOE salió diciendo que iba a pedir la nulidad ante la Consorcio Bahía de Cádiz, solicitamos la carta enviada por el Ayuntamiento para saber en qué términos lo realizó. El PSOE pide al Consorcio que compense los 2,7 millones de euros aproximadamente de la tasa con otras cosas que tenían pendientes. Esto es imposible, es un paripé, un darle una patada al problema. Será un marrón que asumirá quien gobierne a partir de mayo de este año”.

En esta línea, Hita afirma que “como nosotros estamos convencidos de que vamos a gobernar, nos tememos que cuando lleguemos descubriremos que no ha hecho absolutamente nada. Y encima nos echará la culpa a nosotros, como hace habitualmente”. Desde la formación popular instan “a Román a que de una vez por todas solucionen este problema. Es tan sencillo como pagarlo, como se hizo en 2015. No pueden decir que en 2016 no había partida suficiente, porque recuerdo que ese año tenían el mismo presupuesto de 2015 que hicimos desde el PP, porque ellos no hicieron ninguno”. Así, apunta que “si lo hubieran pagado con el dinero que había entonces, los chiclaneros no tendrían problemas ahora. Pero prefirieron gastar esos tres millones de euros en otras cosas y la deuda con el Consorcio está ahí pendiente”.

Hita destaca que “en la mañana del lunes, en la página del Consorcio se indica que la ordenanza está en vigor para el Ayuntamiento de Chiclana, con las diferentes tasas según el tipo de inmueble, por lo que el escrito de Román es papel mojado, no vale para nada”. La política chiclanera indica que “desde 2017 se pidió que el Ayuntamiento la asumiera en pleno, pero la del año 2016 se quedó colgada y ahora se les va a cobrar a los chiclaneros. Por este motivo, pedimos al alcalde, José María Román, que sea el Consistorio el que la pague, pero para ello no basta con mandar un escrito y cruzarse de brazos para que el problema salpique a otros a partir de mayo”.