El PP ha salido al paso de las declaraciones realizadas por el gobierno local liderado por el PSOE sobre los expedientes urbanísticos que han motivado hace escasas fechas el derribo de una vivienda en Chiclana.

La formación popular afirma que “desde el PP hemos mantenido una postura prudente y de máximo respeto a la familia afectada por el derribo de su vivienda en Chiclana, con la que hemos estado en contacto y lo seguiremos estando, sin utilizar este drama como arma política, como está haciendo el actual equipo de gobierno”.

Así, manifiesta que al alcalde, José María Román, y al PSOE de Chiclana "se les debería de caer la cara de vergüenza cuando hablan de los problemas urbanísticos de Chiclana. Deberían recurrir más a esa memoria histórica de la que tanto alardean y recordar que las alrededor de 20.000 viviendas irregulares de Chiclana fueron construidas durante los mandatos socialistas tanto en la ciudad como en la Junta de Andalucía. En lugar de evitarlo, lo que hicieron fue promoverlo con la postura de mirar para otro lado”.

Los populares recuerdan que “de esas viviendas irregulares solo se levantaron algo menos de 1.800 expedientes, que fueron iniciados, ejecutados y finalizados por gobiernos socialistas, incluidos el actual vicepresidente de Diputación y alcalde a tiempo parcial José María Román. Son más de 1.700 motivos para la vergüenza de los socialistas chiclaneros”.

En relación a dichos expedientes, “que luego Román guardó en un cajón a propósito, la Fiscalía provincial no vio indicios de prevaricación al no haber ningún papel escrito firmado por Jiménez Barrios o Román para que dejase caducar dichos expedientes o que favorecieran a algunos de los denunciados, miembros de su partido, pero eso no quiere decir que no fuesen responsables la situación urbanística de Chiclana. El caos urbanístico y las consecuencias negativas que tiene todo ello es responsabilidad del PSOE”.

El PP ha señalado que "con respecto a que José María Román no asuma su responsabilidad, querer ahora volcar la culpa en el cuatripartito, que como obliga la ley tuvo que dar curso a esos expedientes finalizados al igual que ahora ellos se ven obligados a proceder al derribo, es de una bajeza política propia solo de personajes tan peligrosos para la ciudad como José María Román”.

En esta línea, manifiesta que “alguien que permitió la construcción irregular de viviendas, que fomentó los expedientes disciplinarios, que tuvo que devolver a Europa 30 millones de euros por no ejecutar las obras de los sistemas generales, al que le han tumbado cuatro planes urbanísticos por defecto de forma, no debería permanecer ni un segundo más como alcalde de esta ciudad, máxime cuando lo es a tiempo parcial”.

Además, ha indicado que en aquel cuatripartito, “al que ahora culpabilizan desde el gobierno local estaba IU al frente de Urbanismo, partido que curiosamente ahora gobierna con PSOE y Ganemos y ostenta un área tan importante como Medio Ambiente”, apunta.

El PP de Chiclana ha resaltado que “los verdaderos socialistas chiclaneros no se merecen que los represente alguien como José María Román y estamos convencidos de que no terminará su mandato como alcalde de Chiclana. Esta ciudad no se lo merece”.

Según los populares, “a la política no se viene a promover conflictos y generar problemas. Corren nuevos tiempos y se nos exigen estar a la altura. Desde el PP somos conscientes de que esto no es solo un problema urbanístico, es un verdadero problema social, al que solo desde el consenso, el diálogo y el sentido común podemos encarar todos juntos las soluciones”.

Para ello, a juicio del Partido Popular, “es fundamental apostar por el gran pacto por el urbanismo de Chiclana que desde el PP llevamos tiempo reclamando. La solución al urbanismo de nuestro municipio pasa por el diálogo y la transparencia, pero hasta el momento tanto Román como su equipo de gobierno demuestran que no apuestan por una participación real de la sociedad chiclanera”.