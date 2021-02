El PSOE asegura que el PP manipula los datos sobre el recorte en materia de igualdad

La secretaria de igualdad del PSOE-Chiclana, Virginia Forero, y la secretaria de organización, Mª Ángeles Martínez Rico, han comparecido en rueda de prensa para denunciar la manipulación de datos que realiza el Partido Popular en Chiclana, “en esta ocasión, por la propuesta que llevarán al próximo Pleno con respecto al supuesto recorte en materia de igualdad, que el Gobierno de España realizará en los fondos del Pacto de Estado”. En este sentido, Forero ha aclarado que “el Pacto de Estado destina los mismos 20 millones de euros a los fondos incluidos en la anualidad 2020. No se ha reducido ni un solo céntimo, como algunos quieren hacer ver de forma malintencionada. Lo que varía, que lo hace cada año, es el remanente, el dinero sobrante cada año, que se distribuye de forma uniforme entre todos los municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) y entre todos en los que están empadronadas víctimas usuarias del servicio telefónico de Atención y Protección (Atempro). Esos fondos hay que repartirlos entre más municipios, porque se han producido nuevas incorporaciones a Viogén".

“El Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, mantiene un compromiso inquebrantable en la lucha contra la violencia de género, con avances legislativos y sociales que tienen el sello progresista", ha señalado, recordando que “el 2017 terminó con la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero esta realidad se aleja y lo hace por motivos económicos. El gobierno del PP apenas aportó fondos económicos y fue una enmienda presentada en 2018 por el PSOE la que propició que se incluyera 100 millones para las autonomías y 20 millones para los ayuntamientos, que se ha mantenido estos años. Por ello, el PP no puede dar lecciones de igualdad”.

Además, Virginia Forero ha señalado que, “en febrero de 2019, Casado se refirió a los maltratadores como ‘esas personas que no se están portando bien con ellas [las mujeres]’. Además de las medidas para ayudar a quien ya son víctimas, nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas. Todo ello sin olvidar, que el PP y Ciudadanos gobiernan en la Junta de Andalucía con Vox, un partido que constantemente insulta a las mujeres, negando que exista la violencia de género y llamando chiringuitos a las asociaciones y entidades que luchan contra esta lacra”. También ha recordado que el año 2020 arrancó con la noticia de que un cambio de criterio suprimía a 241 asociaciones de mujeres andaluzas los fondos otorgados en 2019, “el 76% de todas las entidades a las que se les había concedido en un primer momento y por tanto estas asociaciones ya habían iniciado sus proyectos, con una inversión realizada y con la contratación de personas ya en marcha”.

“Otro dato a tener en cuenta es que este año la línea de ayudas de la Junta de Andalucía para la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres de 2021 suprime de los conceptos subvencionables los proyectos cuyo objeto sea la atención a mujeres víctimas de violencia de género, dejando fuera a todas las entidades que trabajan directamente con las víctimas. Esto es lo que cree el PP en la igualdad”, ha reseñado la secretaria de igualdad, recordando que “un año más, el Parlamento Andaluz no hace una declaración por el 25N para no molestar a Vox. Desde que en Andalucía gobiernan las derechas, el Parlamento Andaluz no hace una declaración unánime con motivo del 25N para no molestar a su socio preferente, Vox. Además, este año el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista ha sido un esperpento, porque la presidenta del Parlamento lo ha organizado en la puerta de un aparcamiento y con una señal de tráfico alusiva como único y triste homenaje. Por mucho que Moreno Bonilla ponga luces moradas en San Telmo, hay que recordarle a él y a la señora Hita, que claudican de manera vergonzosa ante el machismo de Vox”.

“El último disparate es proponer que se declare el 8 de marzo día de las víctimas del Covid, esto es un insulto a las mujeres y a las víctimas de esta terrible pandemia. Todo esto viene a demostrar que el PP no cree en la igualdad, no cree en esta lucha y no creen en la violencia de género”, ha reseñado Virginia Forero, que también ha incidido en que “la mejor forma de demostrar su compromiso con la igualdad hubiera sido que el PP de Chiclana y la señora Hita hubiesen apoyado los presupuestos del Ayuntamiento, unos presupuestos donde se aumenta la partida destinada a políticas de igualdad, apostando así por las personas”.