La “falta de apoyo” a los feriantes indigna al PP

La decisión del gobierno local de Chiclana de desechar que el municipio acoja la celebración del parque de atracciones Vive Park ha provocado que el Partido Popular muestre su apoyo a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla. Según ha afirmado el concejal popular Diego Rodríguez, "no entendemos la falta de apoyo de PSOE e IU a los feriantes, pues la gente no entiende cómo es posible que el resto de localidades de la Bahía de Cádiz pueda disfrutar de este parque atracciones pero Chiclana no lo haga”.

Achaca Rodríguez esta situación a “la falta de interés y de trabajo de este equipo de gobierno, que no ha permitido a los chiclaneros y chiclaneras de edad infantil disfrutar de este parque de atracciones en nuestra localidad. Hemos podido comprobar que desde el mes de abril, que arrancó en Sevilla, se ha celebrado en todas las ferias suspendidas y se va a seguir celebrando en la Bahía, salvo la excepción de Chiclana de la Frontera, algo que lamentamos profundamente”.

Para Rodríguez, “en realidad, todo se debe a la falta de trabajo del gobierno de José María Román, algo que ya resulta indignante. Los feriantes son suficientemente profesionales como para saber la documentación que tienen que presentar”, en relación a las palabras del delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, que ha justificado la no celebración del evento por "una falta de documentación por parte de los feriantes”.

En este sentido, el Partido Popular arguye que “no tiene mucha lógica la excusa puesta por el gobierno local" a la que han calificado “como un insulto tanto a estos profesionales como a la ciudadanía de Chiclana, a la que se deja sin este atractivo y encima se le pretende tomar el pelo. Como siempre, al final acaban echando la culpa a los demás, en este caso, a los feriantes y a los técnicos municipales”.

Asimismo, lamentan que “en este caso, como ocurre siempre que les interesa, también responsabilizan de una u otra forma a los técnicos del Ayuntamiento de Chiclana, y eso no lo vamos a permitir. Los técnicos tendrán tiempo de realizar las gestiones y trámites adecuados si la parte política hace su trabajo previo y da las indicaciones adecuadas. El equipo de gobierno sabe perfectamente qué hay que hacer para el montaje de un evento de este tipo en el lugar elegido. Si de verdad tenían la intención de montar Vive Park tendrían que haber dado las instrucciones con tiempo suficiente”.

La conclusión a la que llega el PP es que “nunca tuvieron intención de montarlo y jugaron con la ilusión de miles de niños de Chiclana, que son los únicos de la Bahía de Cádiz que no van a tener en su ciudad el parque de atracciones Vive Park. Puerto Real está siendo un éxito. Y ahí están los casos de Sevilla, Jerez, Algeciras o San Fernando”.

Rodríguez ha afirmado que el gobierno local "tiene que explicar cómo es posible que en Chiclana haya problemas de documentación y en Puerto Real, por ejemplo, no, y todo cuando en nuestra localidad ha habido más tiempo para gestionar el asunto”.

El edil ha concluido haciendo una comparativa entre los diferentes modelos de gestión de la situación en el sector de los feriantes. “Hay una clara diferencia en la gestión y el apoyo ofrecido a un sector tan perjudicado por la pandemia entre lo que hace el gobierno local y la Junta de Andalucía, que ha concedido ayudas directas esta misma semana”, resalta Rodríguez. Según ha destacado, el pasado 1 de junio el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley que incluye una medida extraordinaria para paliar la pérdida de rentas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del sector de los feriantes. Se trata de una ayuda económica de carácter social de 2.400 euros en un pago único que se realizará a la cuenta bancaria que faciliten los solicitantes. Esta medida cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros con los que se pretende beneficiar a más de 5.400 trabajadores por cuenta propia.