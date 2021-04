El PP pide “un proyecto sólido” para las instalaciones deportivas Costa Sancti Petri

El PP, a través del concejal Germán Braza, ha denunciado hoy en rueda de prensa sobre la situación del centro deportivo Costa Sancti Petri. “Aceptamos que Vera diga que el asunto está judicializado, pero hay que tener ya un plan B, con un proyecto sólido, firme, para saber qué se va a hacer con esta instalación en cuanto sea posible. El objetivo tiene que ser dar un buen servicio en estas instalaciones, ya sea gestionado de forma privada o pública, porque no puede ser que la gente de Chiclana tenga que irse a otras localidades”, afirma.

Los populares llevaron el asunto al pleno ordinario de abril, celebrado ayer jueves, a través de una pregunta en la que se interesaba por cómo está la situación de dichas instalaciones, después de 16 meses cerradas.

“Tras reuniones con trabajadores, usuarios y vecinos de la zona, hemos trasladado el asunto al pleno porque hay una demanda de información”, apunta el edil. Ante la pregunta, "el delegado municipal de Deportes, José Vera, nos indicó que el asunto está judicializado, que se está solicitando recuperar el polideportivo Costa Sancti Petri. Esto es exactamente lo que se dijo en noviembre de 2020, pero muchos meses después el asunto sigue sin novedad”.

Para Braza, se trata de una instalación municipal “señera” en la localidad. “Hablamos de un pabellón con unas condiciones excepcionales, situado en la costa, que casi podría ser un centro de alto rendimiento, y que a día de hoy está abandonado y dejado de la mano de Dios por la mala gestión que se ha hecho al respecto por parte del Gobierno local”.

En su pregunta, además de reclamar información sobre estas instalaciones municipales, el Partido Popular también se interesa por la situación de los trabajadores afectados por dicho cierre. “En diversas ocasiones nos hemos reunido con ellos, y siempre nos trasladan su malestar, porque seguían dados de alta por la empresa que gestionaba los servicios, por lo que no pueden solicitar ningún tipo de prestación, con lo que la situación es bastante precaria. Algunos han tenido que desistir y montar sus negocios a parte”.

En este contexto, la formación popular entiende que “es una situación que tenemos que solventar. El señor Vera, en muchas sesiones del pleno, nos comenta que la intención del Ayuntamiento es municipalizar los servicios en dichas instalaciones. Por supuesto, nos parece bien, si se va a dar un buen servicio a los usuarios. Pero también hay que dar tranquilidad a todos los trabajadores municipales de instalaciones deportivas de nuestra localidad, que no piensan lo mismo, porque se encuentran en ERTEs trabajando una, dos o tres horas. Y el mensaje que se les traslada es que si una instalación deportiva no es rentable, hay que cerrarla, y no estamos de acuerdo con eso. Son malos momentos para cualquier instalación deportiva, y desde el Ayuntamiento hay que hacer un esfuerzo”.

"El objetivo tiene que ser", tal y como defiende, “mirar por el bienestar de la ciudadanía. Hay instalaciones que no son rentables pero que hay que mantener para ofrecer un servicio, sobre todo si son de titularidad municipal. Como políticos lo que tenemos que hacer es dar estabilidad a todos los chiclaneros, incluidos también a los trabajadores de todas las instalaciones deportivas de Chiclana”.