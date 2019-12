El PP de Chiclana, a través de su presidente, Andrés Núñez, ha respondido a la portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, y al vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero Bey, tras sus declaraciones sobre el caso de supuestos enchufismo en la empresa municipal. “El PSOE quiere blanquear una ilegalidad demostrada con documentos oficiales de Emsisa con cortinas de humo”, sentencia.

Ante la acusación por parte del gobierno municipal de que tanto él como la concejala Ana Belén Panés no acudieron al consejo de administración señala que el consejo de Emsisa “lo componen los consejeros. Los concejales somos miembros de la junta general y si quiere que vayamos tendrá que ser a través de la misma, no de un consejo de administración”. En segundo lugar, sobre este asunto, manifiesta que “la invitación que se me cursa se hace a través de un mensaje de WhatsApp, algo que no es serio”.

Asimismo, Andrés Núñez ha resaltado que “lo denunciado, el enchufismo, no es una opinión del PP. Nosotros hemos hecho una petición de información a Emsisa. Eso es un expediente administrativo. La respuesta que da Emsisa nos dice que ha habido un orden aleatorio a la hora de contratar a las personas incluidas en la bolsa, que además ha habido personas incluidas en la bolsa que nunca han sido llamadas; y que ha habido personas que no estaban incluidas en la bolsa que han sido contratadas”. Por lo tanto, reitera el edil popular, “es evidente, y no lo dice el PP, sino que lo dice la empresa municipal Emsisa, porque la documentación que hemos usado es la que Emsisa nos ha ofrecido”.