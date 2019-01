El PP denuncia los incumplimientos del PSOE en materia de infraestructuras en Chiclana

La secretaria general del Partido Popular en Chiclana, Ana Domínguez, ha denunciado “un nuevo incumplimiento por parte del alcalde, José María Román, y el PSOE, esta vez, en materia de infraestructura”.

Para Domínguez, “el PSOE deja un déficit de infraestructuras prometidas en la campaña de 2015 y que no ha llevado a cabo, aunque algunas son promesas que tienen un cuarto de siglo. Y todo a pesar gobernar en Chiclana, Andalucía y en el gobierno nacional, algo que no ha valido para nada, pues han sido incapaces de poner en marcha nada, y no parece que en los cuatro meses que restan vayan a hacerlos realidad. Unos meses tras los que habrá por fin un cambio y un nuevo aire en la ciudad”.

En este sentido, la política chiclanera destaca que “estas promesas incumplidas son, entre otras, el puente sobre el Molino Viejo, el puente en la Aldea del Coto y algo que es motivo de quejas de muchos ciudadanos, como es el paso elevado que prometió el PSOE en la zona de la carretera de El Palmar. Una zona que une Cañada de los Barrancos con Pago del Humo y Pelagatos. Es una zona muy transitada, sin ningún tipo de arcén, que tiene una bajada en el cauce del río que cuando llueve un poco se inunda muchísimo y provoca el corte de una carretera de paso que presenta unas condiciones lamentables”.

Sobre este punto, incide en que “además, falta limpieza en la zona, pues basta ir a pie bajo el puente de la A-48 para comprobar la existencia de escombros. No está el paso elevado prometido por el PSOE y Román y tampoco hay mantenimiento adecuado de la zona, en una muestra de lo que es la ciudad con José María Román”. Para la política popular, “Chiclana necesita mejorar sus infraestructuras. El PSOE no ha tenido lealtad con el pueblo de Chiclana, porque cuando gobiernas lo haces para todos, no para los que te han votado únicamente. Chiclana tiene que convertirse ya en una ciudad cómoda y del siglo XXI”.

La formación popular manifiesta que “hay que sumar otros desastres a nivel de infraestructura, como la obra del tranvía. La promesa de que iba a estar circulando hace años está en la hemeroteca y hoy seguimos sin ese tranvía que iba a conectar Chiclana con el AVE de Cádiz y que ha dejado una ciudad partida en dos y tanto daño en el tráfico. Y esto es así hasta el punto de que ha convertido calles como la Cañada de los Barrancos en auténticas autovías”.

Igualmente, apunta que “otra promesa que facilitaría mucho el tráfico en la ciudad es la del carril reversible para conectar con la costa que también prometieron Román y el PSOE. Tampoco está ni se le espera”. Además, expone que “hace poco se anunció que iban a poner en funcionamiento el apeadero de autobuses, a falta de mobiliario, pero es que la cuestión es que Chiclana lo que necesita es una estación de autobuses. Y esto es así por carga de pasajeros y visitantes, de desplazamientos y comunicaciones. El PSOE no reclama las infraestructuras que de verdad serían necesarias para una ciudad como Chiclana, que debe ser puntera en la Bahía de Cádiz, por su situación para comunicar con La Janda”.Añade que “todas estas carencias no resueltas por el PSOE y la falta de trabajo del equipo de Román lo que provoca es que la ausencia de infraestructuras impide un mayor desarrollo, por eso en el PP tenemos claro que hay que trabajar duro para reivindicar lo que Chiclana necesita. Y eso es lo que va a hacer nuestro portavoz, presidente y candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez, como diputado en el Congreso”.