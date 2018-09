El PP acusa al gobierno local de volver a perder otra subvención

El Partido Popular ha dado a conocer lo que a su juicio son las "nuevas oportunidades perdidas en materia de empleo, desarrollo económico y turismo".

En una comparecencia donde ha estado acompañada por la secretaria general del PP, Ana Domínguez, y por el concejal José Manuel Lechuga, la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero ha hablado de los planes de empleo y de la ITI de empleo para la provincia de Cádiz.

En primer lugar ha abordado el nuevo programa de contratación para los ayuntamientos, por el que Chiclana recibirá 3.589.168 euros. Una cantidad que viene incrementada con respecto a la última convocatoria de unos fondos que proceden de la Unión Europea y que administra la Junta de Andalucía.

"La anterior convocatoria Chiclana recibió 776.480 euros menos. Por un lado, es buena noticia que venga más dinero, pero por otro lado es una mala noticia, porque la misma convocatoria dice que recibirán un incremento aquellos ayuntamientos que hayan incrementado el número de desempleados, en este caso en la provincia de Cádiz", afirma. Este hecho, según resalta, "desmiente las afirmaciones del alcalde, José María Román, que dice que Chiclana va estupendamente. Una vez más se descubren las mentiras de Román, porque Chiclana es de las ciudades con más parados de la provincia".

En esta línea, expone que "este dinero no llega de la Junta de Andalucía, otra mentira de Román. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) reseña que viene de fondos europeos, que están complementados únicamente en un 15% por la Junta. El restante 85% viene de la Unión Europea, y fueron conseguidos por el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy, que los peleó". Asimismo, manifiesta que "desde el PP de Chiclana vamos a pedir al Ayuntamiento que se gestionen estos planes sin sectarismo, para que lleguen a todas las personas que lo necesitan".

Ruiz Sillero también destacó que "por primera vez, además de ser beneficiarios los menores de 30 años, así como el grupo de los que van de los 30 a los 45 años, habrá un plan de empleo para mayores de 45 años. Y esto es gracias a la iniciativa del PP, que en la tramitación del proyecto de ley para estos nuevos planes de empleo aportó esa idea".

Por otro lado, con respecto a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de empleo, Ruiz-Sillero anuncia que preguntará en la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía "por el hecho de que a la provincia de Cádiz desde 2015 la Unión Europea ha destinado 76,7 millones de euros, algo que no tiene ninguna otra provincia en España, porque es de las que tiene mayor tasa de desempleo". "De esa cantidad no se ha gastado ni un solo euro por parte de la Junta de Andalucía. Y de esa cantidad correspondería una cantidad muy importante para Chiclana, para los 9.426 desempleados que tiene Chiclana en agosto de 2018".

Por su parte, Domínguez, manifiesta que "desgraciadamente volvemos a conocer otra oportunidad perdida, relacionada con una ayuda de fondos europeos a través del Gobierno de España para apostar y poner en marcha medidas de desarrollo turístico inteligente". "Volvemos a perder el tren en una convocatoria donde había una inversión total de 68,3 millones de euros para destinos turísticos inteligentes, por un mal hacer en la gestión municipal y en la captación de oportunidades. En total se han concedido 24 proyectos, entre los que se han beneficiado ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de toda España. La nueva pérdida de fondos nos recuerda a lo que ya ocurrió con los fondos Edusi", destaca.

Sobre las causas por las que no se han obtenido estas ayudas, Lechuga manifiesta que "la documentación que se nos ha entregado dice que no se tomará en consideración ninguna solicitud que no acredite que la iniciativa sirva el objeto definido en las bases. Eso se traduce en que no se ha trabajado el asunto. Por otro lado, se dice que no se asegura la sostenibilidad financiera de la fase de operación y explotación del proyecto, es decir, no se garantiza económicamente".

Para Lechuga, "esto define el compromiso del PSOE con el desarrollo y el turismo local. Hay dos delegaciones, Fomento y Turismo, en manos de dos responsables totalmente desmotivados".