La "nula gestión" de la feria provoca las críticas del PP de Chiclana

La gestión de la "no" celebración de las Fiestas de San Antonio en Chiclana ha desatado las críticas del Partido Popular contra el Ayuntamiento local. "Sin iniciativa privada Chiclana va a la deriva, a la ruina absoluta. Una vez más la iniciativa privada deja en evidencia la nula gestión del equipo de gobierno", ha expresado al respecto el concejal Diego Rodríguez.

La formación popular ha manifestado que "sintiéndolo mucho, no podemos hacer otra valoración porque hemos tenido que soportar las mentiras y engaños del equipo de gobierno a Chiclana”. Rodríguez ha reclamado que "el delegado de Fiestas, José Alberto Cruz, tiene que presentar su dimisión o ser destituido inmediatamente, porque se ha quitado de en medio en una de las semanas grandes de la ciudad, y también porque miente reiteradamente a la ciudadanía; primero con lo del Vive Park y luego con el anuncio de que iba a fomentar el ambiente del centro apoyando a los hosteleros como anunció el día 3 de junio, a escasos días del comienzo de la No Feria; y no ha hecho nada".

Al respecto, el edil del PP ha ironizado sobre Cruz al declarar que "no sabemos si es que interpreta lo de ser delegado de Fiestas como estar de fiesta y de vacaciones; aunque no nos sorprende, porque lleva de vacaciones todo su mandato”. Rodríguez ha insistido, también, en que “a este equipo de gobierno le encanta echar la culpa de todo a otros, como a la pandemia, pero en este caso todo es culpa de la falta de trabajo y las pocas ganas y capacidad de trabajar".

También ha tenido palabras para el alcalde, José María Román, al que insta a "tomar medidas, pero es complicado porque no ejerce como regidor de Chiclana, sino que parece estar prejubilado en el Ayuntamiento mientras ejerce solo como vicepresidente de Diputación; dedica más tiempo a estar arropando a uno de los candidatos a liderar el PSOE en Andalucía, que a su ciudad. Nos tememos que está más pendiente de buscar una jubilación dorada".

Rodríguez ha criticado que "si el patrón del barco está en otras cosas, el resto del equipo de desgobierno está a su altura, trabajando cero patatero", para a continuación felicitar a hosteleros y comerciantes "que sí han querido vivir el espíritu de Feria y que sí creen en la ciudad, en la generación de actividad económica y en la creación de empleo. Ellos han estado a la altura de las circunstancias. Se ha demostrado que la ciudadanía tenía ganas de algo, de celebrar San Antonio. Cuando se tiene iniciativa y se propone algo la ciudadanía de Chiclana responde. Solo hace falta crear estímulos y este equipo de desgobierno no sabe crear estímulos ni económicos ni sentimentales".

Ante la situación, Diego Rodríguez ha manifestado que "al contrario de lo que van diciendo por ahí, la oposición no necesita poner palos en las ruedas a un coche que lleva dos años parado. El PSOE parece haber estado más pendiente de posicionarse con los candidatos a liderar su partido en Andalucía que en mirar por el bien de Chiclana".