El PP denuncia el fin del plazo de las obras en el centro de Los Gallos

El portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Andrés Núñez, aseguró ayer que se ha incumplido el plazo de ejecución de las obras en centro de salud de Los Gallos.

Según señala el pliego de condiciones establecía un plazo de ejecución de ocho meses desde el acta de replanteo, que se firmó el 7 de noviembre de 2017, "por lo que estamos fuera de plazo y la obra no sólo no está terminada, sino que se sabe que le queda bastante tiempo". Además, afirma que para que acaben los trabajos "aún le queda bastante tiempo, según nos dicen profesionales del sector".

El alcaldable popular subraya que "José María Román aseguró que la obra acabaría en junio y que el centro de salud estaría en marcha este año, pero hemos visto que una vez más miente y ha engañado a los chiclaneros".

En sus declaraciones, el líder de los populares resalta que "fueron el PSOE y el propio José María Román quienes proyectaron, licitaron, contrataron y recepcionaron el edificio. No hay que olvidar que el centro de salud de Los Gallos tendría que haberse abierto en 2007, con lo que Chiclana y los chiclaneros llevan 11 años sin centro de salud".

Sin embargo, Núñez destaca que "a pesar de que dejó todo empantanado y luego el Partido Popular peleó el asunto hasta desbloquearlo y conseguir un acuerdo en 2014 con la Junta de Andalucía, Román luego, pese a encontrarse cuando llegó en 2015 con una solución, vuelve a liarla". En concreto, alude "al capricho y brindis al sol que lanzó José María Román cuando dijo que iba a hacer la obra a través de la empresa municipal Emsisa, algo que le dijimos que era ilegal".

El candidato popular recuerda que "cuando todo el mundo sabía que Emsisa no podía ejecutar la obra, él pretendió hacerlo, y perdió casi dos años. Eso provocó una licitación con un plazo de ejecución muy ajustado, porque había que tener el centro antes de final del convenio".

Entonces, "para evitar los problemas que ahora tenemos, volvimos a decirle a Román que, como era evidente que no se llegaría a tiempo, había que solicitar una prórroga del convenio con la Junta de Andalucía. Éste, a última hora, fue llevado a pleno a finales de mayo y la Junta ha debido firmarlo antes del 6 de junio, algo de lo que no tenemos constancia. Pero lo que sí es una realidad es que las obras no están terminadas".

Cabe recordar que lo aprobado en el pleno de mayo fue el visto bueno a la firma de la prórroga con el Gobierno andaluz, cuestión que precisa posteriormente la firma de la administración autonómica. "Entonces luego vendría la prórroga del contrato con la empresa constructora, que tiene unos trámites, como la solicitud por parte de la empresa, que tiene que justificarse los días de demora y recibir una prórroga por ese plazo concreto".

En este contexto, la situación que se presenta "es sancionar diariamente a la empresa, algo que supondría multas diarias de unos 270 euros, una cantidad casi insignificante por no cumplir con los plazos, o rescindir el contrato, cosa que no sabemos si conviene, porque los chiclaneros volverían a ser los grandes perjudicados de la mala gestión y las mentiras de José María Román. Éstas no son las maneras".

Así, Núñez defiende que "cualquier político mínimamente decente y honesto después de este lío hubiera dimitido. Román en cambio lo que hace es seguir engañando a la gente y encima se presenta como el salvador de la situación". Según palabras del líder del PP chiclanero, "lo que estamos sufriendo los chiclaneros con el centro de salud de Los Gallos es lo que nos espera con Román. Ahí están los planes generales de ordenación urbanística anulados, los líos con el tranvía y la Plaza Mayor y con el centro comercial de La Longuera, así como las mentiras sobre la presa contra avenidas y la Ronda Oeste".