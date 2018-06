El PP denuncia irregularidades en conciertos de los años 2005 y 2006

El Partido Popular de Chiclana ha denunciado públicamente que el PSOE, con José María Román como alcalde, "celebró en los años 2005 y 2006 al menos cinco conciertos en el Campo de Fútbol Municipal y en la Caseta Municipal sin el obligatorio seguro de responsabilidad civil", lo cual ha sido calificado por Guillermo Utrera, miembro de la formación local, como "un auténtico escándalo político".

Utrera ha manifestado que "los conciertos de Andy & Lucas, David de María y Amaral, en 2005, y de La Oreja de Van Gogh y Mago de Oz, en 2006, se celebraron de facto sin seguro, tras mentir en las cifras de asistentes cuando se tramitaron las pólizas. Esto fue así porque suscribieron seguros para un máximo de 3.000 personas, cuando las previsiones de asistencia eran de entre 6.000 y 21.000 personas". En este sentido, ha explicado que "por tanto, se suscribió un seguro que cubría incluso hasta siete veces menos del aforo realmente esperado. Según el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, al haberse falseado el dato, la aseguradora quedaba liberada de cubrir el riesgo. Por tanto, se celebraron cinco conciertos en 2005 y 2006 sin contar con seguro de responsabilidad civil".

Asimismo, el integrante de la formación popular asegura que "concretamente, para Andy & Lucas el seguro suscrito era de 3.000 personas pero la previsión de asistencia era de 10.000; para David de María el seguro cubría 2.000 asistentes pero se pusieron a la venta 6.000 entradas, mientras que para Amaral se firmó un seguro para un aforo de 3.000 personas pero el contrato que suscribió con la productora de este grupo contemplaba hasta 21.000 asistentes y para La Oreja de Van Gogh se negoció un seguro de 4.000 personas pero el aforo esperado era de 8.000. Finalmente, para Mago de Oz se contempló un seguro de 3.000 personas pero se pusieron a la venta 8.000 entradas", ha desgranado.

Según Guillermo Utrera, "esta circunstancia tenía que haber derivado en dimisiones de concejales o del propio alcalde, que era entonces también José María Román, el mismo que siempre deja su sello de desorganización y la imprudencia en todo lo que organiza".

Para el Partido Popular, que insiste en la necesidad de contar con un Plan de Seguridad para los conciertos del Concert Music Festival de Sancti Petri, "los 'tira para adelante' y los 'aquí no pasa nada' son las formas habituales de Román en todas sus actuaciones, porque es alguien que miente continuamente. Como lo que ocurrió en 2002, cuando un cohete mal tirado en la Feria dañó a más de 50 personas y dos concejales del PSOE fueron condenados a penas de prisión. Ni el Ayuntamiento ni la empresa habían tramitado las correspondientes licencias ni los planes de seguridad necesarios y solo cuatro años después, parece que Román no aprendió la lección y bajo su gobierno imprudente se celebraron al menos cinco conciertos sin seguro de responsabilidad civil".

Al hilo de estas denuncias, desde el PP se vuelve a insistir una vez más en que "a falta de diez para que comiencen los conciertos de Sancti Petri, no tenemos plan de seguridad y de hecho hoy hemos reiterado por quinta vez mediante registro de entrada la petición de que el Gobierno de Román nos proporcione dicho documento, pero no pueden proporcionárnoslo simplemente porque, a día de hoy, aún no existe".

Por último, Utrera ha avanzado que "desde el PP estamos valorando llevar a cabo otras acciones para que el PSOE cumpla con sus obligaciones de ofrecer información a la oposición, porque es nuestro legítimo derecho".