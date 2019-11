El portavoz del PP, Andrés Núñez, denuncia “la inexcusable e inadmisible ausencia de presupuestos para 2020 en estas fechas”. En este sentido, desde el PP manifiestan que para tener un presupuesto a 1 de enero “éste debía de haberse aprobado ya en pleno, una cuestión que hace que, tras la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 10% y teniendo en cuenta que el gobierno municipal cuenta con mayoría absoluta en el pleno, no se pueda entender que no se sepa nada de las cuentas para el próximo ejercicio”.Núñez subraya que “la parálisis en la ciudad no se centra únicamente en materia urbanística, sino que, como podemos comprobar, afecta a todos los niveles de la gestión municipal. La política es presupuesto o, dicho de otra forma, sin presupuesto no hay política, ya que es donde cada gobierno determina cuáles son sus prioridades y en qué asuntos gastará el dinero público”.

Asegura que “llevamos varios años en los que los presupuestos carecen de proyectos claros, de determinación y de una línea clara que defina el futuro de la ciudad, consecuencia propia de tener un alcalde y un gobierno caducados y que carecen de ideas para solventar los problemas de la ciudad y potenciar sus virtudes”. Núñez exige que en las cuentas municipales “se establezcan partidas concretas y claras para la potenciación del comercio local, estructurando el centro de nuestra ciudad como un auténtico centro comercial que genere mucho más empleo que el actual”, así como que se establezcan inversiones “de cara a mejorar vías en la ciudad como la carretera de El Marquesado o la remodelación de la entrada de Chiclana por la carretera de Medina”.

Añade que “Chiclana no merece estar parada y menos aún que ante esta situación el alcalde, José María Román, siga más centrado en Diputación que en el Ayuntamiento. Si lo que quiere es dedicarse a la provincia que lleve a cabo un relevo en la Alcaldía”, sentencia Andrés Núñez.