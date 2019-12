El PP de Chiclana, a través de su presidente y portavoz, Andrés Núñez, ha denunciado nuevas irregularidades en otra bolsa de empleo de la empresa municipal Emsisa. “El enchufismo también afecta a ayuda a domicilio”, asegura. En una comparecencia en la que ha estado acompañado por la concejala Ana Belén Panés, Núñez ha manifestado que, “por desgracia, la denuncia hecha en días pasados en relación a los enchufes denunciados en una bolsa de empleo de limpieza de edificios públicos de Emsisa se extiende a otra bolsa de empleo, en esta ocasión del servicio de ayuda a domicilio”.

En esta ocasión, sin embargo, a juicio del Partido Popular la situación “es mucho más grave y obscena”. Así, destaca que “en la bolsa de ayuda a domicilio ocurre lo mismo, es decir, que se llama a personas sin seguir el orden correlativo por la puntuación; y en segundo lugar, que a pesar de que las bases dicen se llamará en los sucesivos contratos desde el último del anterior, vuelve a haber saltos sin que se llame a las personas correspondientes”.

Los populares subrayan que “hay llamadas a integrantes de la bolsa de manera arbitraria, sin respetar el orden de prelación según la puntuación obtenida atendiendo a los requisitos. De hecho, hay personas con muy buena puntuación, por ejemplo la personas que ocupa el número 1, que nunca han sido llamadas para trabajar. No es que haya renunciado, es que no se le ha llamado”.

Añade que el aspecto “más grave de enchufismo puro y duro es que cinco personas que no forman parte de la bolsa de empleo han sido contratadas en Emsisa en el servicio de ayuda a domicilio. Cada vez vemos más claro que la bolsa de trabajo era simplemente la tapadera para enchufar a gente”.

Según el PP, hay tres cuestiones que se incumplen: “no respetar el orden correlativo de puntuación; hay personas que nunca han sido llamadas a pesar de tener puntuación para haber sido contratadas; y que han sido contratadas personas ajenas a la bolsa para cubir puestos que tendrían que haber ocupado las personas de dicha bolsa”.

Por otro lado, el portavoz del PP señala que esta situación “no puede quedarse únicamente en una convocatoria del consejo de administración de Emsisa. Estamos de acuerdo en que se convoque, pero pedimos al gobierno municipal una actitud activa para perseguir este tipo de situaciones”. Para el edil popular, es de destacar que “mientras nosotros hemos detectado esta situación desde la oposición, no entendemos cómo el gobierno municipal no se ha enterado que se está cometiendo esta tropelía con las bolsas de empleo”.

Para el PP “el consejo de Emsisa del próximo día 10 no vale para que simplemente se expongan los datos objetivos expuestos. Debe ser la propia Presidencia quien dé traslado de todas las irregularidades, debe hacerlo de oficio, y hay que determinar quién es el responsable y qué medidas administrativas y judiciales adoptar contra las personas responsables y también contra los políticos que no han velado para que esto no ocurriera. Tiene que haber consecuencias políticas, porque es una cuestión muy grave”.