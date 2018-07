El PP denuncia el "abandono al que el Gobierno local tiene sometidas a las barriadas"

El Partido Popular, a través de su secretaria general, Ana Domínguez, ha denunciado "el abandono de La Cucarela como ejemplo del estado de dejadez por parte del Gobierno local de PSOE y Ganemos en el que se muestran las barriadas de Chiclana en general". Domínguez ha afirmado en este sentido que "el suceso ocurrido el martes en La Cucarela, donde ardió pasto y basura acumulada en una parcela, no tuvo afortunadamente consecuencias más allá del susto que se llevaron los vecinos, que incluso tuvieron que empujar vehículos para evitar que salieran ardiendo con ayuda de los bomberos".

Así, manifiesta que "este triste acontecimiento no es más que el reflejo de lo que tenemos actualmente en Chiclana gracias a la falta de trabajo, la dejadez y las mentiras del alcalde, José María Román, y del PSOE, que prometieron un plan de choque para las barriadas que no existe. El incendio no es más que la consecuencia de las mentiras de Román".

La secretaria general del PP resalta que "basta acudir a la hemeroteca para ver que en abril de 2016 ya denunciamos el abandono de La Cucarela. El PSOE en 2015 fue para hacer campaña y se olvidó de la zona, hasta nuestra denuncia. Como consecuencia de nuestra denuncia ante los medios de comunicación, en julio de 2016 hicieron algunas mejoras. Actúan a golpe de titulares, como ya sabemos, porque desde entonces, y hace ya dos años, se olvidaron de nuevo de esta barriada y no han vuelto a aparecer".

Domínguez subraya que "La Cucarela es un zona abandonada a su suerte por parte de Román y el PSOE, que por falta de ganas de trabajar, no fomentan desde el Ayuntamiento la concienciación ciudadana, ni hacen que haya vigilancia, como tampoco exigen la limpieza de parcelas o actúan de manera subsidiaria para evitar sucesos como los vividos este martes".

La política del PP entiende que "el incendio es consecuencia de la falta de mantenimiento, más allá de algunas acciones incívicas, que hace que se arrojen basuras y escombros en los descampados, ante la falta del necesario tercer punto limpio que también hemos reclamado en varias ocasiones". En esta línea, incide en que "los hechos demuestran que hace falta un trabajo por parte del Ayuntamiento".

Para Domínguez, "más allá de este ejemplo que representa La Cucarela, lo que denunciamos nuevamente es que hay zonas en todo el término abandonadas, tanto en el centro, en el núcleo urbano, como en el extrarradio. El PSOE y Román parece que aún no se han enterado de que Chiclana no es sólo La Barrosa y el Novo, que los chiclaneros que vivimos en otras zonas del municipio no somos de segunda".

Finalmente, el PP insiste en su reclamación de "un plan integral de mantenimiento de barriadas, que no puede pasar por cuatro parches para buscar un titular y que no puede responder a las ocurrencias o intereses del político de turno. Hace falta una actuación en todas las barriadas, sin discriminaciones".