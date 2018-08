El PP critica las "retenciones kilométricas en torno a los conciertos" y pide otro plan de tráfico

El Partido Popular ha denunciado que "lo vivido en Chiclana este pasado fin de semana, con retenciones kilométricas, demuestra que el plan de tráfico de Sancti Petri se hizo tarde y mal".

La formación popular reitera una vez más que "dejamos claro que no nos oponemos a la celebración de eventos como el Concert Music Festival, sino a la gestión que se ha hecho del mismo por parte del Gobierno local".

En este sentido, afirma que "el plan de tráfico y seguridad, que reclamamos en multitud de ocasiones, se hizo tarde y con carencias. El hecho de que el mismo se limite a Sancti Petri es algo clarificador, porque las retenciones en Chiclana eran kilométricas y eso no puede permitírselo un destino como este".

Asimismo, los populares consideran que "en un destino turístico como el nuestro es inadmisible que se bloquee la costa cada vez que haya un concierto, porque eso daña la imagen de Chiclana, algo que parece le importe bien poco al alcalde, José María Román, y a su equipo de gobierno".

Para el Partido Popular, "no vale con disponer un plan exclusivamente para la salida del recinto, donde no olvidemos se ha llevado a cabo un auténtico ataque medioambiental en una zona que tenía que protegerse, pues es visible por cualquiera el malestar generado por asistentes al concierto tras soportar retenciones kilométricas".

Sobre este aspecto, el PP resalta que "ya dijimos que el lugar no era el adecuado, pero no se nos hizo caso, porque aquí manda el ordeno y mando propio de Román. Aquí no se tiene en cuenta a la opinión pública ni el sentir de la ciudadanía, que ya avisó de lo que venía y de los efectos negativos. Román considera que Chiclana es suya y así es como actúa el PSOE".

Finalmente, el Partido Popular insiste en criticar "la gestión del alcalde, José María Román, de todo este asunto, pues desde el inicio del mismo ya se dejó ver que la improvisación que caracteriza la gestión de Román y el PSOE es la que manda. Los parches a los que nos tiene acostumbrados no son suficientes ni son dignos de una ciudad como Chiclana y sus efectos negativos al final los pagan los de siempre, los empresarios y autónomos de la ciudad".