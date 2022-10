El PP critica "la falta de ideas de Román para generar empleo"

El concejal del PP, German Braza, criticó "la falta de ideas" del alcalde de la ciudad y la concejala de Fomento, a los que acusó de "no tomar ni una sola iniciativa de provecho en las políticas de empleo". "No hay propuestas por diversificar la economía local, y en particular, por superar la total dependencia que tenemos del turismo como único sector de desarrollo, lo que se vuelve a demostrar en los pésimos datos de desempleo que hemos conocido en estos días”, planteó en rueda de prensa.

Chiclana superó en el mes de septiembre los 10.000 desempleados, con 788 ciudadanos que se fueron al paro tras la temporada estival. "Somos la quinta ciudad de la provincia con una mayor tasa de desocupados, muy por encima de ciudades con una población similar a la nuestra como El Puerto de Santa María, e incluso a la par en números absolutos de ciudades más pobladas, como la vecina San Fernando", planteó el concejal.

Así, para el representante popular “las políticas de José María Román y su concejala de Fomento Josefa Vela están agotadas, demostrando una vez más, que tenemos un Gobierno a la deriva, que no está a la altura de una ciudad con el potencial económico y social de Chiclana".

Por su parte, el coordinador general, del PP, José Manuel Perdigones, puso en valor “frente a las mentiras del equipo de Gobierno municipal, que llegó a afirmar a través de su portavoz Cándida Verdier a principios de este año 2022, que esta legislatura iba a ser la legislatura del empleo, o las no tan lejanas en las que se vanagloriaba de que su gobierno es un motor de gestión que hace de nuestra ciudad un bullicio de empleo; nos encontramos, como cada año, una ciudad sin alternativas económicas capaces de generar puestos de trabajo más allá del verano”.

En este sentido, José Manuel Perdigones afirma que “frente al modelo del engaño permanente del Gobierno municipal, nos encontramos a una Administración como la Junta, cuyo nuevo Decreto ley de rebaja fiscal en Andalucía, impulsado por Juanma Moreno y que coordina nuestra Presidenta Local y Parlamentaria Andaluza Ascensión Hita en la provincia, es un referente en la recuperación frente a la crisis, ya que establece la sexta bajada de impuestos en la comunidad desde 2019”

El PP propone "eliminar obstáculos burocráticos y aliviar los impuestos para atraer más actividad, más empleo y mayores oportunidades para los chiclaneros", además de “la bajada de impuestos municipales a autónomos y comerciantes, la eliminación de trabas burocráticas para la creación de nuevas empresas, planes de atracción del talento que hagan de Chiclana un lugar atractivo para la inversión industrial, o planes de formación adaptados a las necesidades de los mercados”, medidas que “tendrían un impacto directo sobre el desempleo y ayudarían realmente a las familias de Chiclana que peor lo están pasando”.