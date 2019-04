El PP llama “cobarde y llorón” al alcalde de Chiclana por las obras del tranvía

El Partido Popular, a través su secretaria general en Chiclana, Ana Domínguez, ha vuelto a abordar la situación del tranvía en Chiclana, “después de que tras la enésima denuncia de los populares el gobierno local haya instado tras años de silencio una actuación de la Junta de Andalucía”.

Para los populares, “José María Román se ha convertido en un alcalde cobarde y llorón. Tras destrozar Chiclana con la obra del tranvía, prometer que con el tranvía llegaríamos a Zaragoza, y que conectaría con el AVE, ahora se convierte en un avestruz y mete la cabeza bajo tierra, exigiendo que sean otros en tres días quienes arreglen el problema que él mismo ha creado. Román no sólo es campeón del mundo en mentiras y en perder subvenciones, sino que también es campeón del mundo en cara dura”.

Ana Domínguez insiste en que han sido “muchas veces las que el PP ha exigido y pedido que se intermedie con la Junta de Andalucía y ahora, a las puertas de perder la subvención europea por no poner el tranvía en marcha y tras las nuevas peticiones del PP, Román quiere exigir a la Junta después de 12 años de vergonzoso y humillante silencio un arreglo que no ha sido capaz de tramitar en todo este tiempo, porque no querían levantar la voz contra el Partido Socialista”.