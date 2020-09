El PP acusa al gobierno local de sacar rédito político "a costa del sufrimiento de la gente"

El Partido Popular de Chiclana considera que “es tiempo de remar unidos” para superar la situación originada por pandemia del Covid19. La formación popular afirma que “son momentos de gestionar desde la responsabilidad y lealtad institucional, y no de buscar sacar rédito político a costa del sufrimiento de la gente”.

Sobre esta cuestión, el PP chiclanero ve esencial “dejar a un lado el puro interés partidista, como está haciendo el equipo de gobierno de José María Román (PSOE), para poner por encima de todo el interés general”. Al igual que ya solicitó un gran pacto por el urbanismo en Chiclana, los populares reclaman “otro gran pacto social, donde la gestión responsable del tema sanitario tiene que ser una prioridad”.

En esta línea, la concejala Carmen Baena defiende que “al alcalde de una ciudad como Chiclana se le tiene que exigir prudencia y responsabilidad política en la gestión”. Por tal motivo, censura que “se juegue con el miedo de las personas intentando crear alarmismo, cuando lo que la situación exige es aportar tranquilidad, ofrecer información objetiva y no dejar de trabajar en ningún momento por asegurar el día a día de los chiclaneros”.

Baena destaca el esfuerzo que está realizando la Junta de Andalucía de Juanma Moreno “en un contexto muy complicado” para mejorar la atención sanitaria en Chiclana. Por eso, los populares lamentan que “el alcalde, José María Román, lo único que está intentando es ofrecer una información errónea y confundir a los ciudadanos con respecto a las acciones que está llevando a cabo la Junta de Andalucía”.

A juicio del Partido Popular, el discurso de José María Román y su gobierno se desmonta solo. “Para él, la Junta es culpable de todo: de que no le concedan el proyecto Ciudad Amable por una mala gestión; de que no exista el centro de salud de la Cucarela II que el PSOE prometió hace casi dos décadas; de que el paro aumente en la ciudad, aunque sean los planes de empleo autonómicos los únicos que se ponen en marcha en Chiclana. La realidad es que en Chiclana tenemos un gobierno caduco, que no escucha a la gente, que está reclamando unidad para que la ciudad tenga futuro”.

Carmen Baena recalca que “como parte de la campaña de intoxicación” del equipo de gobierno está el hecho de que “se ha exigido a la Junta de Andalucía que se adelante la campaña de vacunación de la gripe, dejando entender que no se estaba haciendo nada al respecto, cuando tendrían que saber que la campaña de la gripe se ha adelantado este año y comenzará el 5 de octubre”.

La edil popular reseña que, entre otras medidas, la Junta de Andalucía ha aumentado el presupuesto en sanidad, ha incrementado el personal, así como el gasto en farmacia y los tratamientos de inmunoterapia, de oncología, de atención temprana; y se ha implementado el plan integral de salud mental, “que estaba totalmente abandonado”.

En lo que concierne directamente a la gestión de la pandemia, “se ha reforzado la atención primaria, y se han aumentado las horas de atención de Salud Responde; así como el número de rastreadores y de agentes Covid; se ha potenciado el sistema de toma de muestras en los Auto-Covid, y se ha adquirido un millón de test rápidos de antígenos que tardan unos 15 minutos en dar el resultado con un 90% de efectividad, algo que en centros de personas mayores y personas con discapacidad se está llevando ya a cabo”