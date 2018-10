El PP censura el silencio del PSOE sobre el centro de salud de Los Gallos

El Partido Popular afirma que "el silencio del alcalde, José María Román, y el PSOE sobre el nuevo incumplimiento en la terminación de la obra del centro de salud de Los Gallos es un insulto a los chiclaneros".

La formación popular denunció hace una semana la expiración del plazo de entrega de la obra del equipamiento sanitario, fechada el 7 de octubre, tras la ampliación concedida "por las lluvias del invierno pasado, según se justificó, algo que amplió el plazo en tres meses con respecto a la fecha inicial del 7 de julio".

En este sentido, los populares manifiestan que "no entendemos el silencio sobre este asunto por parte del gobierno municipal y la falta de transparencia, aunque a decir verdad esto es una costumbre en el gobierno de José María Román, el alcalde de las falsas promesas, las mentiras y la falta de transparencia".

"Una vez más -continúa- se incumplen los plazos y aquí nadie asume responsabilidades políticas. Y no hablamos ya de aquel plazo que se dio con la primera piedra en 2007, cuando se dijo que estaría en 2008. Ni los que vinieron después"

El PP insiste en que consiguió un convenio con la Junta de Andalucía que se firmó en febrero de 2016, "ya con el PSOE en la Alcaldía, y que luego la Junta de Andalucía tarda cuatro meses en firmar, hasta que entra en vigor en junio de 2016". Asegura que dicho convenio tenía una duración de dos años, "tiempo de sobra para arreglar el centro de salud, pero por las ocurrencias de José María Román, que primero dice que va a hacer la obra a través de Emsisa, algo ilegal, y que luego hace mal el pliego, no se adjudica la obra hasta finales de 2017. Se come tres cuartas partes del convenio con sus ocurrencias". El PP reseña que "en noviembre de 2017, cuando empiezan las obras, se da un plazo de ejecución de ocho meses. Llega junio y no está acabada. Hay que renovar el convenio y el contrato, y nuevamente estamos fuera de plazo". La formación popular exige al alcalde, José María Román "que dé la cara. Somos conscientes de que tarde o temprano la obra se terminará, sea en octubre, noviembre o cuando toque. Pero lo que no es de recibo es que Román cada tres días dé una fecha nueva de finalización, engañe a la gente una y otra vez y tenga la conciencia tranquila".

La consecuencia directa, según relata el PP, es que "en teoría, desde el pasado lunes 8 de octubre el Ayuntamiento tiene que estar sancionando a la empresa o haber resuelto el contrato. La ley solo permite prorrogar un contrato por causa no imputable a la empresa que realiza las obras por los días en que haya estado paralizada la obra, en este caso, se dijo, por las lluvias".

En este contexto, afirma que una vez que termine la obra, "hay un plazo de un mes para la recepción. Luego la Junta tiene que adscribirlo a la red de centros de salud y equipar con la maquinaria y del personal necesario".