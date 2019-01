El PP lamenta que "el gobierno local no ha estado a la altura de los colectivos en Navidad"

El Partido Popular ha realizado un balance de la campaña de Navidad en Chiclana por medio del concejal José Manuel Lechuga y de la secretaria general, Ana Domínguez. En primer lugar, Lechuga ha felicitado "a la Asociación de Reyes Magos por su campaña Ningún niño sin juguete, verdadero motor de estos días. También felicitamos a las hermandades y colectivos que han intervenido para dar un mayor realce a estas fiestas. Sin ellos no habría una verdadera campaña de Navidad", ha declarado. "No nos olvidamos, por supuesto, de felicitar y mostrar nuestro apoyo a comerciantes y hosteleros, que han trabajado y dedicado muchas horas estas semanas y que han firmado contratos para atender a los chiclaneros que se han acercado al centro".

No obstante, el edil popular realizar una "valoración crítica del papel del gobierno municipal (PSOE-Ganemos), porque no está a la altura de estos colectivos y de las circunstancias. Afortunadamente, éstas son las últimas navidades del fatídico tándem Adrián Sánchez-José María Román, los protagonistas de que en el centro de Chiclana haya más locales cerrados que nunca", aseguran.

Así, expone que "tenemos una programación de Navidad y de apoyo al comercio que empieza tarde. Y hasta que no gestionemos el centro comercial abierto de Chiclana como un centro comercial más no tendremos los objetivos cumplidos". En esta línea, resalta que "los centros comerciales empiezan las campañas de Navidad a principios de noviembre, por lo que aquí no puede empezar en diciembre, porque llevamos un mes de desventaja. Eso es una muestra de la tardanza y la falta de previsión municipal a la hora de trabajar".

Lechuga defiende que "en los últimos años pasa una cosa evidente y es que Chiclana ha dejado de ser una referente de la programación navideña de la provincia, como lo fue con el Belén Viviente y la pista de hielo de verdad, con su programación trabajada, lo que hacía que el mes de diciembre Chiclana fuese un destino en la provincia, algo que ha dejado de pasar". La situación actual, a juicio del PP, es que "la Navidad sigue y hay gente en las calles el día 26, pues somos una ciudad con muchos habitantes y con gente que quiere vivir su ciudad. Pero para crear un centro comercial atractivo hay que apostar por acciones novedosas y atractivas, no mantener las que tuvieron éxito con nosotros hace cinco años".

Así, cree que "el comercio de Chicana necesita acción de verdad, no esperar a estudios para ver qué hacer. Acciones que saben los comerciantes de la ciudad, que son quienes mejor saben qué se precisa en el centro. El Centro Comercial Abierto era un proyecto del PP que presentamos hace cinco años a la Junta de Andalucía y el PSOE nos lo negó. Ahora volverán las ayudas al comercio, porque el PP ve el comercio como un motor económico del empleo en Chiclana".