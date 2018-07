El PP dice que la bajada del paro es "muy pírrica" y que se contrata a gente de fuera

El concejal José Manuel Lechuga califica la bajada del número de parados en 658 personas como "unos números muy pírricos". El edil popular destaca que "si sumamos los datos con marzo, abril y mayo, en total en cuatro meses el desempleo ha bajado en unas 1.200 personas en plena temporada turística, cuando el gobierno del PSOE habló de generar entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajos en el sector turístico. Una vez más, el alcalde, José María Román, y su gobierno han mentido al pueblo de Chiclana".

Lechuga afirma que "Román no crea empleo para los chiclaneros, y lo vemos en el hecho de que los puestos de trabajo que genera el sector turístico, el verdadero motor económico de la ciudad, con miles de plazas hoteleras, no está disponible para los chiclaneros". Insiste en que "si el sector hotelero genera unas 3.500-5000 plazas de puestos de trabajo y vemos que la cifra total del paro, no la relativa al sector servicios exclusivamente, baja en unas 1.200 personas, eso no representa una buena noticia". Así, asegura explica que la demanda de puestos de trabajo "se está absorbiendo con gente de fuera, teniendo aún 5.890 personas desempleadas en el sector servicios". De esta manera, incide una vez más en que "el Ayuntamiento no ha hecho la tarea, pues no se ha dado la formación que reclama el sector turístico y la gente viene preparada de otros sitios. Recuerdo cuando a nosotros se nos exigía formación y presupuesto. ¿Dónde está la formación y el presupuesto para el empleo del PSOE". Añade que "lo que tenemos es un delegado de Fomento que no hace nada pero que se quiere apuntar todo, hasta el crecimiento del número de autónomos, como si él fuese responsable de la ley de autónomos que puso en marcha el Gobierno del PP en España".